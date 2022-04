Tolima x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa Libertadores 2022

Tolima e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta-feira (6), no Estádio Manuel Murillo Toro, a partir das 21h (de Brasília), pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo da Conmebol TV, na TV fechada.

QUANDO É?

JOGO Tolima x Atlético-MG DATA Quarta-feira, 6 de abril de 2022 LOCAL Estádio Manuel Murillo Toro - Ibagué, COL HORÁRIO 21h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A Conmebol TV, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta quarta-feira, na Colômbia.

MAIS INFORMAÇÕES

Sem tempo para comemorar! Depois de conquistar o tricampeonato mineiro após a vitória sobre o Cruzeiro, o Atlético-MG já vira o foco para a estreia na Libertadores contra o Tolima, e com deslocamento de até 10 horas de viagem.

"Vamos enfrentar uma viagem longa. São seis ou sete horas de voo, mais três horas de ônibus. Cansativo, mas tem que ser. Procurar descansar o que der na viagem e quando chegar lá para na quarta-feira estarmos no nosso melhor nível, e trazer a vitória para casa que vai ser muito importante", afirmou Hulk.

"Agora é lutar para ganhar essa Libertadores tão sonhada, sonho meu também. Não é fácil, sabemos disso, mas com muito trabalho, dedicação, determinação pode se tornar possível sim", completou.

Do outro lado, o Tolima, que vive boa fase na temporada 2022, e brigando pela liderança do Campeonato Colombiano, a equipe jogará no estádio Manuel Murillo Toro. O local nunca viu uma vitória brasileira pela Libertadores. Porém, o retrospecto no Brasil é diferente: são sete derrotas e um empate.

Além da equipe colombiana, o Galo terá como adversários no Grupo D o Independente Del Valle, do Equador, e o rival América-MG.

Jogos do Atlético-MG na Libertadores 2022

Tolima x Atlético-MG - 6 de abril, às 21h (de Brasília)

Atlético-MG x América-MG, 13 de abril, às 21h (de Brasília)

Independiente del Valle x Atlético-MG - 26 de abril, às 21h30 (de Brasília)

América-MG x Atlético-MG - 3 de maio, às 21h30 (de Brasília)

Atlético-MG x Independiente del Valle - 19 de maio, às 19h (de Brasília)

Atlético-MG x Tolima - 25 de maio, às 21h (de Brasília)

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

TOLIMA

JOGO CAMPEONATO DATA Tolima 1 x 0 América de Cali Campeonato Colombiano 28 de março de 2022 Deportivo Pereira 0 x 2 Tolima Campeonato Colombiano 2 de abril de 2022 de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Tolima x Rionegro Águilas Campeonato Colombiano 9 de abril de 2022 18h05 (de Brasília) Independiente del Valle x Tolima Libertadores 13 de abril de 2022 23h (de Brasília)

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 3 x 0 Caldense Mineiro 27 de março de 2022 Atlético-MG 3 x 1 Cruzeiro Mineiro 2 de abril de 2022

Próximas partidas