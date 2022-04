Tolima x Atlético-MG: escalação, desfalques e mais do jogo da Copa Libertadores 2022

A bola vai rolar nesta quarta-feira (6) para Tolima x Atlético-MG, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, a partir das 21h (de Brasília), no Estádio Manuel Murillo Toro.

Embalado com o tricampeonato mineiro após a vitória sobre o Cruzeiro, o Galo volta as atenções para a estreia no torneio sul-americano.

Do outro lado, o Tolima, vice-líder do Apertura 2022, chega com duas vitórias consecutivas.

Além da equipe colombiana, o Galo terá como adversários no Grupo D o Independente Del Valle, do Equador, e o rival América-MG.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto na Colômbia, o Atlético-MG entrará em campo com quatro desfalques certos: Eduardo Vargas, Réver, Matías Zaracho e Dodô, lesionado.

Com a ausência de Réver, que não foi relacionado por desgaste muscular, Godín é o provável substituto.

"A verdade é que tenho muito desejo de voltar a jogar uma Liberadores. Tem muitos anos que não tenho essa emoção, sensação de jogá-la. Estou com grande entusiasmo em voltar a jogar e poder lutar por um título tão importante a nível continental", afirmou Diego Godín.

"O Atlético é um dos favoritos, e vai lutar e batalhar para tentar ficar com o título", completou.

Já o Tolima não poderá contar com Sergio Mosquera e Julián Quiñones, lesionados, enquanto Juan Camilo Angulo e Juan Fernando Caicedo, são tratados como dúvidas.

Possível escalação do Tolima: Domínguez; Mosquera, Moya, Caicedo e J. Hernández; Rovira e Ríos; Plata, Cataño e Lucumí; Michael Rangel.

Possível escalação do Atlético-MG: Everson; Mariano, Nathan Silva, Diego Godín (Junior Alonso) e Guilherme Arana; Allan, Jair e Nacho Fernández; Ademir, Hulk e Keno.

DESFALQUES

TOLIMA:

Sergio Mosquera e Julián Quiñones: lesionados

ATLÉTICO-MG:

Réver e Matías Zaracho: desgastes físicos

Eduardo Vargas: virose

Dodô: lesionado

ARBITRAGEM

Árbitro: Alexis Herrera - VEN

Assistentes: Tulio Moreno e Jorge Urrego - VEN

Quarto árbitro: Jesus Valenzuela - VEN

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Atlético-MG é favorito contra o Tolima nas odds da Bet365 (Clique aqui e ganhe até R$ 200 em créditos de aposta). Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,80 no triunfo do Galo, $ 3,25 no empate e $ 5,50 caso o time colombiano vença.

Outra odd popular na Bet365 é com base no total de gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 2,50 para quem apostar em mais de 2,5 gols e $ 1,50 para quem apostar em menos de 2,5 gols.

Também há a possibilidade de apostar no placar exato do confronto. Neste caso, paga-se $ 6,50.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Mais artigos abaixo

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Tolima e Atlético-MG será transmitido ao vivo pela Conmebol TV, na TV fechada, nesta quarta-feira (6).