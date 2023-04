Tolima x Tigre ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa Sul-Americana

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (20) pela segunda rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

Tolima e Tigre se enfrentam na noite desta quinta-feira (20), às 23h (de Brasília), no Estádio Manuel Murillo Toro, pela segunda rodada do Grupo D da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo do Paramount+.

Na primeira rodada, o Tolima estreou com vitória fora de casa contra o Academia Puerto Cabello, por 2 a 0. A equipe colombiana é a segunda colocada no Grupo D, com três pontos conquistados.

Já o Tigre estreou na competição com derrota em casa para o São Paulo, por 2 a 0. A equipe argentina é a terceira colocada no Grupo D, sem ter somado pontos.

Prováveis escalações

Tolima: Christian Vargas; Léider Riascos, Julián Quiñones, Anderson Angulo, Junior Hernández; Juan David Ríos, Pablo Neto, Estefáno Arango, Facundo Boné, Yeison Guzmán; Diego Herazo.

Tigre: Gonzalo Marinelli; Lucas Blondel, Emanuel Aguilera, Abel Luciatti, Lautaro Montoya; Alexis Castro, Sebastián Prediger, Aaron Molinas, Lucas Menossi; Mateo Retegui, Facundo Colidio.

Desfalques

Tolima

Sem desfalques confirmados.

Tigre

Sem desfalques confirmados.

Quando é?