Tolima destrói invencibilidades históricas do Atlético-MG com triunfo no Mineirão

A maior série de invencibilidade da história da Copa Libertadores da América foi encerrada. E quem acabou com esse recorde nesta quarta-feira (25) foi o Deportes Tolima. A equipe colombiana derrotou o Atlético-MG por 2 a 1 no Mineirão, pela última rodada da fase de grupos da competição continental.

O time mineiro estava há 18 partidas sem perder na Copa Libertadores. Era a maior sequência invicta da história da competição. Foram três anos sem sentir o gosto da derrota no torneio. Mas, nesta quarta-feira, o Tolima surpreendeu a equipe brasileira.

E o sabor do revés foi ainda mais amargo para o Atlético-MG por outro motivo. O Galo iniciou a partida com uma invencibilidade de 37 jogos atuando no Mineirão. Eram incríveis 33 vitórias e quatro empates neste período.

A marca representava a segunda maior sequência sem derrotas do Atlético-MG no estádio. O último revés tinha acontecido diante do Fortaleza, na estreia do Campeonato Brasileiro de 2021, no dia 30 de maio do ano passado.

Apesar da derrota em casa e das marcas positivas quebradas, o Atlético-MG avançou para as oitavas de final da Libertadores na liderança do grupo D. O time mineiro somou 11 pontos, mesma pontuação do Tolima, mas levou vantagem nos critérios de desempate.

Até o momento, o Galo possui a quinta melhor campanha da primeira fase da Copa Libertadores.