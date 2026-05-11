"Todos lucram comigo, só eu não ganho nada com isso": Jean-Marc Bosman enriqueceu todos os jogadores profissionais - e ele próprio é um homem pobre

O homem que enriqueceu praticamente todos os jogadores de futebol profissionais (e seus agentes), com exceção de si mesmo, nunca teve a intenção de mudar o futebol para sempre. Jean-Marc Bosman não queria ser rebelde; ele não planejava processar seu clube, o RFC Liège, a Federação Belga de Futebol e, por fim, a UEFA perante o Tribunal de Justiça da União Europeia.

Bosman não queria, na verdade, "dar algo maravilhoso" ao futebol, como ele mesmo diz hoje. E, acima de tudo, não queria pagar o preço mais alto por isso. "Eu tinha uma vida caótica", é como ele descreve o que foi, na verdade, uma verdadeira espiral descendente: álcool, dívidas, depressão, um processo por violência doméstica e dificuldades financeiras crônicas. Bosman revolucionou o futebol, mas o futebol não o queria mais. "É triste, mas desde o início, eles queriam me apagar. Fui ignorado. Mas eu entendi que se paga um preço quando se desafia uma estrutura de poder existente", afirma agora.

Bosman queria justiça naquela época, é verdade, mas para si próprio. Ele simplesmente queria continuar jogando futebol e, após o término de seu contrato com o clube belga da primeira divisão, RFC Liège, na metade de 1990, desejava se transferir para o clube francês da segunda divisão, USL Dunkerque.

Na época, Bosman tinha 25 anos, era um meio-campista ofensivo de talento mediano que havia surgido nas categorias de base do Standard Liège e feito sua estreia profissional lá, mas só havia disputado 25 partidas na Pro League pelo rival local, o RFC, nos últimos dois anos. Bosman estava feliz por seu contrato com o RFC estar chegando ao fim; os últimos meses tinham sido difíceis. Ele havia entrado em conflito com o técnico e a diretoria, e embora o clube tivesse lhe oferecido uma renovação de contrato, o valor era de apenas cerca de € 850 por mês – apenas um quarto do seu salário original. Estamos falando de 1990, mas € 850 para um jogador de futebol da primeira divisão na Europa Ocidental? Mesmo naquela época, isso era ridículo; um operário de fábrica na Bélgica ganhava cerca de € 1.000. A oferta do Dunkerque veio na hora certa – segunda divisão, é verdade, mas na França, uma nação com uma cultura futebolística maior que a Bélgica. E ele poderia jogar em uma cidade bem na fronteira com seu país natal. Uma oferta sólida para um jogador como Bosman.

Seu clube da época exigiu uma quantia gigantesca como valor de transferência por Jean-Marc Bosman

O único problema era que o RFC Liège não queria liberar Bosman facilmente, exigindo uma taxa de transferência entre 600.000 e 800.000 euros pelo seu camisa 10. Detalhe: tratava-se de um jogador cujo contrato havia expirado e que acabara de receber uma proposta de renovação com o salário mínimo belga.

O Dunkerque não estava disposto ou não tinha condições de pagar esse valor, e o Standard Liège vetou a transferência. Bosman tornou-se um rebelde. Ele renunciou ao seu contrato profissional, voltou ao amadorismo e, assim, conseguiu sair do Liège. Para se manter em forma, primeiro juntou-se a um clube da quinta divisão francesa e, um ano depois, a uma equipa da primeira divisão em Reunião, uma ilha francesa no Oceano Índico. Mais importante ainda, porém, Bosman processou o seu antigo clube e a Federação Belga de Futebol por danos.

Do ponto de vista esportivo, as transferências de Bosman não tiveram grande repercussão; ele não se sentiu feliz na Ilha da Reunião e, quando retornou à Bélgica em 1992, nenhum clube quis contratá-lo. Ele solicitou o seguro-desemprego, mas o pedido foi negado. Nesse período, o ex-jogador profissional morou na garagem da casa dos pais.





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A lei Bosman divide o futebol em um antes e um depois

No tribunal, as coisas correram melhor. Já em 1990, instâncias na Bélgica decidiram que sua transferência para Dunkerque não deveria ter custado nenhuma taxa de transferência. No entanto, o clube e a federação de futebol se opuseram às sentenças; na opinião da UEFA, os tribunais ordinários não tinham jurisdição sobre o futebol, e a federação insistia que apenas o futebol poderia decidir sobre o futebol. Mas o futebol não contava com a União Europeia: a justiça belga e Bosman recorreram ao Tribunal de Justiça Europeu. Eles queriam obter uma decisão de princípio segundo a qual também os jogadores de futebol profissionais deveriam se beneficiar da livre escolha do local de trabalho, válida na UE.

Os clubes de futebol e as federações protestaram e pintaram um cenário apocalíptico para o futebol; “A União Europeia está tentando destruir o futebol de clubes”, protestou o então presidente da UEFA, Lennart Johansson, e o futuro presidente da FIFA, Sepp Blatter, na época ainda secretário-geral da FIFA, tentou assumir o papel de defensor dos oprimidos: “Devemos permitir que os ricos fiquem mais ricos e não dizer nada a respeito?”

Mas nada adiantou: em dezembro de 1995, saiu a decisão que dividiu o futebol em um antes e um depois.

Antes da lei Bosman, os jogadores não eram considerados funcionários; eram como servos e, na prática, pertenciam aos seus clubes. Os jogadores só podiam mudar de clube se o clube atual permitisse — mesmo que o contrato com ele já tivesse expirado. Após a lei Bosman, os jogadores passaram a poder fazer o que quisessem ao término do contrato. Os jogadores tinham o poder nas mãos: os clubes precisavam tentar renovar os contratos o mais cedo possível, mas isso tinha um custo: os salários dos jogadores dispararam repentinamente.

Antes, também eram exigidas taxas de transferência quando os contratos expiravam; depois, os profissionais sem contrato ficavam livres de taxas de transferência — e, muitas vezes, exigiam de seus novos clubes uma quantia inicial como bônus de assinatura.

Antes, os clubes podiam decidir, mais ou menos por conta própria, quanto um jogador deveria custar e quanto dinheiro ele deveria ganhar. Depois disso, os jogadores ficaram, acima de tudo, cada vez mais caros.

Antes da lei Bosman, os profissionais jogavam pelo salário mínimo; após a lei, até mesmo profissionais de talento mediano nas principais ligas se tornaram milionários.

Antes, apenas um número limitado de jogadores estrangeiros podia jogar em um clube; no início da década de 1990, eram três na maioria das ligas europeias. Depois disso, pelo menos para os profissionais da União Europeia e, mais tarde, de toda a UEFA, isso mudou – em 26 de dezembro de 1999, o Chelsea estreou na Premier League, tornando-se o primeiro time de uma liga de ponta a ser composto exclusivamente por jogadores estrangeiros.

Jean-Marc Bosman, entretanto, “nem sequer podia comprar um sorvete”

O técnico do Chelsea na época: o italiano Gianluca Vialli, que no ano anterior havia levado o Chelsea, como jogador-técnico, ao triunfo na Supercopa da UEFA. A propósito, Vialli havia sido o jogador mais caro antes de Bosman: em 1992, a Juventus pagou 17 milhões de euros de transferência à Sampdoria de Gênova pelo jovem atacante. Um ano e meio após a lei Bosman, a Inter de Milão pagou 26,5 milhões de euros ao Barcelona por Ronaldo; 20 anos depois, os 222 milhões de euros que o PSG pagou ao Barcelona pelo Neymar ultrapassaram todos os limites.

A lei Bosman enriqueceu significativamente muitos profissionais e alterou o equilíbrio de poder no futebol em favor dos jogadores. Ao mesmo tempo, consolidou o domínio das cinco principais ligas, como Blatter comprovaria mais tarde: enquanto essas ligas representavam pouco menos de 80% dos jogadores que terminaram entre os dez primeiros colocados na Bola de Ouro na primeira metade da década de 1990, antes da lei, após Bosman, 98% dos indicados à Bola de Ouro jogavam na Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha ou França.

Jean-Marc Bosman não se beneficiou de nada disso. "Todos lucram comigo. Com a minha luta. Só eu, não ganho nada com isso", diz Bosman. Em 1996, ele ainda jogou sete partidas pelo RSC Visé, então um clube da segunda divisão belga. Em 1999, nove anos após o início de sua batalha judicial e quatro anos após a decisão da Lei Bosman, ele recebeu € 780.000 de indenização por sua aposentadoria precoce. O dinheiro acabou logo; às vezes, ele "não tinha dinheiro nem para um sorvete". Alguns profissionais belgas, como Frank Verlaat e Marc Wilmots, que ele havia enriquecido com sua ação judicial, doaram dinheiro para ajudar Bosman a se manter. Hoje, ele recebe um benefício mensal do sindicato dos jogadores, a FIFPro. Pelo menos eles não se esqueceram dele. "Todos conhecem a Lei Bosman, mas ninguém conhece o homem por trás dela", diz Bosman, "Sou um homem sem rosto".

Será que o rebelde contra a vontade voltaria a reclamar hoje? “Eu dei algo maravilhoso ao mundo do futebol, mas nunca recebi reconhecimento. Foi isso, acima de tudo, que me magoou”, diz Bosman, “por isso, não, eu não faria isso de novo. Tive que abrir mão de muita coisa por isso.”