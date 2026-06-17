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“Todos sabemos o que aconteceu no Catar”... A TV argelina critica duramente a arbitragem da partida contra a Argentina

Argentina x Argélia
Argentina
Argélia
Copa do Mundo
L. Messi
A. Mandi
Argentina
Argélia
EUA

Declarações contundentes de Zakrini

A polêmica sobre a arbitragem voltou a ser o centro das atenções na Copa do Mundo de 2026, após a derrota da seleção da Argélia para a Argentina por 3 a 0 na estreia das duas equipes no Grupo 10, partida em que Lionel Messi roubou a cena ao marcar o primeiro hat-trick do torneio.

Apesar da clara superioridade argentina no placar, o debate na Argélia não se limitou aos três gols de Messi, mas se estendeu a uma série de decisões arbitrais polêmicas que marcaram o confronto, com destaque para a entrada do capitão da seleção argentina sobre o zagueiro Aissa Mandi, além do gol anulado de Farès Chaibi.

Mohamed Zakrini, ex-árbitro internacional argelino e um dos principais analistas de arbitragem da televisão argelina, lançou um ataque contundente ao árbitro polonês Szymon Marciniak, considerando que Messi merecia um cartão vermelho direto após a falta em Mandi durante o primeiro tempo.

Zakrini afirmou no estúdio oficial de análise após a partida, na televisão argelina, que a jogada exigia a intervenção do VAR, ressaltando que o ocorrido levantou muitos questionamentos, especialmente pela decisão de não revisar a situação, apesar de sua gravidade.

Além disso, o analista argelino expressou suas dúvidas quanto à correção da decisão de anular o gol de Fares Chaibi, considerando que a jogada não estava clara o suficiente para justificar a anulação do gol de forma categórica.

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Argentina crest
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Zakrini fez uma declaração contundente durante sua análise da partida, dizendo: “Se a situação fosse inversa, e fosse Mandi quem tivesse entrado dessa maneira em Messi, a decisão teria sido completamente diferente”.

As críticas do ex-árbitro não se limitaram apenas às decisões da partida, mas se estenderam à própria escolha de Marciniak para apitar o jogo. Ele afirmou que, desde o início, se opunha à designação do árbitro que apitou a final da Copa do Mundo de 2022, na qual a Argentina conquistou o título.

Ele acrescentou que a escolha do árbitro da final da Copa do Mundo anterior para apitar a partida de estreia da Argentina na próxima edição do torneio não foi uma decisão adequada, em sua opinião, pois abre espaço para muitas polêmicas e especulações.

Zakrini concluiu suas declarações com uma frase que continha fortes alusões à arbitragem, dizendo: “Todos sabemos o que aconteceu na final da Copa do Mundo”, realizada no Catar — uma referência que gerou ampla repercussão nas redes sociais.

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