O astro holandês Frenkie de Jong encerrou a polêmica em torno de sua nova posição, afirmando em tom que não deixa margem para interpretações: "Todos sabem que sou um meio-campista", rejeitando a ideia de se transformar em zagueiro no longo prazo, apesar de sua disposição para se sacrificar pela equipe quando necessário.

O treinador do Barcelona, Hansi Flick, utilizou o jogador holandês em posições defensivas incomuns (como zagueiro central e lateral/defensor pelo lado direito) como solução tática e para contornar as ausências e lesões no elenco.

De Jong (29 anos) teve uma atuação brilhante na vitória do Barcelona por 2 a 1 sobre o Atlético de Madrid no estádio de Vallecas, antes de se juntar à seleção holandesa para os jogos da Liga das Nações da Europa.

Ao chegar ao campo de treinamento, o jogador holandês falou ao canal ESPN sobre as duas próximas partidas contra a Grécia, na próxima sexta-feira, e a Alemanha, na segunda-feira seguinte, e durante a entrevista confirmou sua recuperação da lesão, ressaltando que suas funções defensivas são temporárias.

Quanto à possibilidade de atuar como lateral ou zagueiro central no longo prazo, o holandês descartou essa hipótese ao dizer: "Se o treinador me pedir para jogar na defesa, eu o farei, mas isso não será o caso no longo prazo. Todos sabem que sou um meio-campista".

O meio-campista destacou que jogar em uma posição mais recuada na linha de defesa não é algo novo em sua carreira, já que vários treinadores renomados pediram que ele atuasse como zagueiro central no Ajax e no Barcelona.

E disse De Jong: "Outros treinadores já fizeram isso. No Ajax, e no Barcelona também, às vezes, com o Koeman em determinado período, e com o Xavi em várias ocasiões".

Condição física

Frenkie foi claro em sua resposta às dúvidas sobre sua condição física, ao dizer: "Sinto que estou bem e forte, só preciso recuperar o ritmo de jogo".

Também respondeu a uma pergunta sobre se sentia capaz de jogar os noventa minutos completos, afirmando: "Vamos ver. Sinto que estou bem".

Mensagem aos críticos

O holandês também falou sobre o motivo pelo qual os jogadores o valorizam, enquanto ele não recebe o mesmo reconhecimento do público, e disse à rede ESPN: "As pessoas não assistem às partidas com regularidade. Poucos são os que acompanham os noventa minutos completos. Eles não entendem realmente o jogo, nem percebem o que acontece dentro de campo, ou o motivo das decisões que são tomadas".

Ele também considerou que as estatísticas de gols e assistências representam um obstáculo para a avaliação de seu nível: "A maneira mais fácil de avaliar um jogador é, claro, observar se ele marca ou dá assistências. No meu caso, esses números são muito menores, claro".

Braçadeira de capitão

De Jong indicou sua disposição para assumir a braçadeira de capitão na ausência de Virgil van Dijk, e explicou: "O treinador deve anunciar isso, mas é uma possibilidade".

Segundo o jogador, a decisão final dependerá da escolha do treinador da seleção nacional, Xavi Hernández.