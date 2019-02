Todos os palcos que já receberam o clássico entre Corinthians e Palmeiras

Verdão e Timão se enfrentarão neste domingo (9), às 16h (de Brasília), no Allianz Parque

Por Fernando H. Ahuvia

Protagonistas de inesquecíveis duelos desde 1917, Palmeiras e Corinthians prometem fazer mais um grande duelo neste sábado (2), às 17h (de Brasília), no Allianz Parque, pela quinta rodada do Campeonato Paulista.

Ao longo da história, as duas equipes já se enfrentaram 359 vezes, com 127 vitórias do Verdão, outras 126 do Ttimão, além de 106 empates. O time alviverde já balançou as redes 515 vezes e sofreu 478 gols. O Palmeiras, por sua vez, usa uma contagem diferente por considerar duelos do extinto Torneio Início (que tinha duração de 15 minutos) e da Taça Henrique Mündel de 1938, além de um W.O. em 1923. Assim, nas contas do Verdão, são 131 triunfos alviverdes, 110 empates e 128 vitórias alvinegras.

Certo mesmo é que o primeiro de todos esses confrontos foi disputado no dia 6 de maio de 1917, no Palestra Itália, e terminou com a vitória do Palmeiras por 3 a 0, com três gols marcados por Caetano. A antiga casa do Verdão, inclusive, recebeu ao todo 40 Derbys. No total, foram 21 vitórias alviverdes e 11 alvinegras, além de oito empates.

(Foto: Acervo Histórico)

Nova casa do Verdão e palco do próximo confronto, o Allianz Parque já recebeu o clássico entre as duas equipes seis vezes. Até aqui, os visitantes levam vantagem: três vitórias contra duas do Palmeiras, além de um empate.

O Corinthians também leva vantagem na sua atual casa, a Arena Corinthians, (cinco vitórias, um empate e três derrotas), e no Pacaembu, que foi o local que mais recebeu o clássico até hoje: 60 triunfos alvinegros contra 46 alviverdes, além de 46 empates.

Em outros oito estádios há empate no retrospecto. O Parque São Jorge, já há alguns anos sem jogos oficiais, teve 15 Derbys: cinco vitórias para cada lado e ainda cinco empates. No Morumbi, segundo palco que mais recebeu o confronto (112 vezes) são 39 triunfos do Timão, 39 do Verdão e mais 34 empates. Também há igualdade nos confrontos na Floresta, no Teixeirão, no Santa Cruz, no Martins Pereira, no Morenão e na Fonte Nova.

(Foto: Getty Images)

Já o Palmeiras, além do Palestra Itália, leva vantagem nos duelos no Antônio Gomes Martins, em Barretos, (1v); na Ponte Grande (3v, 1e); e no Prudentão, em Presidente Prudente (4v, 3e).