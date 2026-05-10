Todos os jogos da Eredivisie ao mesmo tempo: onde você vai assistir ao seu time favorito neste domingo?

Na 33ª rodada, todos os jogos da Eredivisie serão disputados simultaneamente. Os confrontos começam no domingo, 10 de maio, às 16h45. A ESPN conta com quatro canais de televisão. Onde você pode assistir ao jogo do seu clube favorito? No resumo abaixo, reunimos todas as informações para você.

O PSV já é campeão há muito tempo, mas na disputa pelas vagas restantes para as competições europeias, espera-se um espetáculo do Feyenoord, NEC, Ajax e FC Twente, enquanto o NAC Breda pode ser oficialmente rebaixado.

A ESPN optou por transmitir integralmente os jogos do Ajax, Feyenoord e PSV pela televisão, enquanto o ESPN 1 alternará continuamente entre todos os jogos da Eredivisie.

ESPN 1: Transmissão alternada

ESPN 2: Feyenoord x AZ

ESPN 3: Ajax x FC Utrecht

ESPN 4: PSV x Go Ahead Eagles

O Feyenoord pode garantir uma vaga na fase de grupos da Liga dos Campeões com uma vitória sobre o AZ, enquanto o Ajax precisa vencer o FC Utrecht em casa para permanecer na disputa pela 3ª colocação, que dá direito à participação nas eliminatórias da competição. PSV e Go Ahead Eagles se enfrentam no Philips Stadion. Para ambas as equipes, não há mais nada em jogo no restante da temporada da Eredivisie.

Onde os outros jogos da Eredivisie podem ser assistidos?

Os outros seis jogos também serão transmitidos ao vivo. Não pela televisão, mas pelo ESPN Watch. Com o serviço de streaming ESPN Watch, os assinantes dos canais esportivos holandeses, por exemplo, via Ziggo ou KPN, têm acesso tanto ao vivo quanto sob demanda aos canais ESPN 1, 2, 3 e 4. O serviço está disponível no site da ESPN Holanda e pelo aplicativo da ESPN em smart TVs, smartphones, tablets e computadores.

O NEC enfrenta o FC Groningen em casa e continua na briga pelo terceiro lugar, assim como o FC Twente, que recebe o Sparta Rotterdam no De Grolsch Veste. Além disso, há muito em jogo no confronto decisivo contra o rebaixamento entre Excelsior e FC Volendam.

Acompanhe pelo ESPN Watch (no site ou no aplicativo):

FC Groningen - NEC

FC Twente - Sparta Rotterdam

sc Heerenveen - NAC Breda

Excelsior - FC Volendam

Telstar x Heracles Almelo

PEC Zwolle - Fortuna Sittard



