O site "Foot Mercato" publicou uma reportagem sobre o atacante egípcio, na qual afirmou que, visto no último verão europeu como uma possível peça importante no elenco do Barcelona sob o comando de Hans Flick, Hamza Abdelkarim desapareceu do cenário do futebol na Catalunha.
No último verão europeu, após a saída de Robert Lewandowski do Barcelona, muitos jornalistas e analistas estavam convencidos de que Hamza Abdelkarim teria espaço no elenco do Barcelona para a temporada 2026/2027.
Não como titular, é claro, mas muitos esperavam que ele recebesse alguns minutos sob o comando de Hans Flick, como segunda ou terceira opção no comando de ataque.
Vale lembrar que seu desempenho durante a pré-temporada, depois de disputar a Copa do Mundo pela seleção do Egito, foi bastante animador.
Da mesma forma, seus primeiros meses nas categorias de base do Barcelona foram bem-sucedidos, o que levou a diretoria do clube a acionar a cláusula de compra, no valor total de cerca de 7 milhões de euros, no início do verão.
Tópicos relacionados
No entanto, depois de alguns meses de competição, segundo o veículo francês, ficou claro que Hamza Abdelkarim sumiu dos holofotes. O atacante de 18 anos jogou apenas 12 minutos nesta temporada, divididos em duas partidas: contra o Rayo Vallecano, no fim de agosto, e contra o Getafe, no início de outubro.
A situação é, sem dúvida, preocupante, sobretudo depois da série de goleadas aplicadas pelo Barcelona sobre seus adversários, que poderiam ter dado a Hansi Flick a oportunidade de poupar os atacantes e dar alguns minutos ao jogador egípcio.
O Foot Mercato levantou uma questão importante: é preciso se preocupar? Não necessariamente. Na visão do clube, essa situação faz parte do processo de aprendizado e adaptação do jogador ao mais alto nível.
A comissão técnica de Hans Flick confia em sua capacidade de finalizar as jogadas com categoria dentro da área e em sua inteligência tática, mas quer protegê-lo e não correr riscos com ele.
O Barcelona prefere que o jogador evolua com tranquilidade nos treinos, ao lado dos jogadores mais experientes, longe da pressão da mídia. O clube também quer lapidar suas habilidades de acordo com a filosofia de jogo do Barcelona.
Por esse motivo, o clube descartou emprestá-lo neste inverno, apesar de vários clubes capazes de lhe dar minutos terem apresentado propostas.
Mas está claro que não há nenhum problema com Hamza Abdelkarim no Barcelona. Muito pelo contrário: como explicaram os jornais catalães, o clube não esperava que ele chegasse a esse nível.
Daí a renovação de seu contrato poucos meses após a assinatura, como forma de afastar possíveis propostas.
Bojan Krkić, coordenador de futebol e responsável por acompanhar de perto a evolução dos jovens talentos do Barcelona, afirmou: "Ele será um dos melhores atacantes do mundo. É difícil encontrar jogadores com esse instinto goleador, e nós o temos aqui".
Como se vê, não veremos muito Hamza Abdelkarim até o fim da temporada, mas, nos próximos anos, ele pode se tornar o centroavante titular do Blaugrana.
O Barcelona entende que Hamza vive agora uma verdadeira fase de construção, uma etapa em que aprende tudo: a movimentação sem a bola, a pressão pós-perda, como lidar com espaços reduzidos e como jogar sob a pressão da torcida no Camp Nou.
Flick sabe bem que queimar etapas com um jogador de 18 anos pode destruir seu talento. Por isso, prefere lhe dar o tempo necessário para que esteja totalmente pronto quando sua verdadeira oportunidade chegar.