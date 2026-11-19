Compartilhar Siga GOAL no Google

Todos esperavam que Hamza Abdelkarim fosse a surpresa da temporada no Barcelona: um atacante jovem, que marcou gols, brilhou na pré-temporada e foi comprado pelo clube por 7 milhões de euros. Mas ele disputou apenas 12 minutos, o que levou a imprensa internacional a tentar descobrir onde foi parar o jovem atacante egípcio.

Publicidade

O site "Foot Mercato" publicou uma reportagem sobre o atacante egípcio, na qual afirmou que, visto no último verão europeu como uma possível peça importante no elenco do Barcelona sob o comando de Hans Flick, Hamza Abdelkarim desapareceu do cenário do futebol na Catalunha.

No último verão europeu, após a saída de Robert Lewandowski do Barcelona, muitos jornalistas e analistas estavam convencidos de que Hamza Abdelkarim teria espaço no elenco do Barcelona para a temporada 2026/2027.

Não como titular, é claro, mas muitos esperavam que ele recebesse alguns minutos sob o comando de Hans Flick, como segunda ou terceira opção no comando de ataque.

Vale lembrar que seu desempenho durante a pré-temporada, depois de disputar a Copa do Mundo pela seleção do Egito, foi bastante animador.

Publicidade Publicidade

Da mesma forma, seus primeiros meses nas categorias de base do Barcelona foram bem-sucedidos, o que levou a diretoria do clube a acionar a cláusula de compra, no valor total de cerca de 7 milhões de euros, no início do verão.

Tópicos relacionados

Alternativa Linear SportyNet ✅ Através de um sublicenciamento, transmite dois jogos ao vivo por rodada (totalizando 76 partidas na temporada), cobrindo times como Atlético de Madrid, Sevilla e Villarreal. ✅ Garante que o público tradicional ainda possa sintonizar o campeonato espanhol diretamente pelo decodificador linear da sua operadora. ✅ Além do canal de TV fechada, disponibiliza as partidas simultaneamente de forma gratuita no YouTube e em seu próprio aplicativo de streaming. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

No entanto, depois de alguns meses de competição, segundo o veículo francês, ficou claro que Hamza Abdelkarim sumiu dos holofotes. O atacante de 18 anos jogou apenas 12 minutos nesta temporada, divididos em duas partidas: contra o Rayo Vallecano, no fim de agosto, e contra o Getafe, no início de outubro.

A situação é, sem dúvida, preocupante, sobretudo depois da série de goleadas aplicadas pelo Barcelona sobre seus adversários, que poderiam ter dado a Hansi Flick a oportunidade de poupar os atacantes e dar alguns minutos ao jogador egípcio.

Publicidade

O Foot Mercato levantou uma questão importante: é preciso se preocupar? Não necessariamente. Na visão do clube, essa situação faz parte do processo de aprendizado e adaptação do jogador ao mais alto nível.

A comissão técnica de Hans Flick confia em sua capacidade de finalizar as jogadas com categoria dentro da área e em sua inteligência tática, mas quer protegê-lo e não correr riscos com ele.

Publicidade

O Barcelona prefere que o jogador evolua com tranquilidade nos treinos, ao lado dos jogadores mais experientes, longe da pressão da mídia. O clube também quer lapidar suas habilidades de acordo com a filosofia de jogo do Barcelona.

Por esse motivo, o clube descartou emprestá-lo neste inverno, apesar de vários clubes capazes de lhe dar minutos terem apresentado propostas.

Publicidade

Mas está claro que não há nenhum problema com Hamza Abdelkarim no Barcelona. Muito pelo contrário: como explicaram os jornais catalães, o clube não esperava que ele chegasse a esse nível.

Daí a renovação de seu contrato poucos meses após a assinatura, como forma de afastar possíveis propostas.

Publicidade

Bojan Krkić, coordenador de futebol e responsável por acompanhar de perto a evolução dos jovens talentos do Barcelona, afirmou : "Ele será um dos melhores atacantes do mundo. É difícil encontrar jogadores com esse instinto goleador, e nós o temos aqui".

Como se vê, não veremos muito Hamza Abdelkarim até o fim da temporada, mas, nos próximos anos, ele pode se tornar o centroavante titular do Blaugrana.

Publicidade

O Barcelona entende que Hamza vive agora uma verdadeira fase de construção, uma etapa em que aprende tudo: a movimentação sem a bola, a pressão pós-perda, como lidar com espaços reduzidos e como jogar sob a pressão da torcida no Camp Nou.

Flick sabe bem que queimar etapas com um jogador de 18 anos pode destruir seu talento. Por isso, prefere lhe dar o tempo necessário para que esteja totalmente pronto quando sua verdadeira oportunidade chegar.