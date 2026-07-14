“Todos nós estamos muito decepcionados”... Lenda da França critica duramente os jogadores

O lenda da França, Patrick Vieira, fez uma crítica contundente à seleção de seu país, após a derrota para a Espanha nas semifinais da Copa do Mundo de 2026.

A Espanha garantiu a vaga na final da Copa do Mundo de 2026, marcada para o próximo domingo, com uma vitória importante sobre a França por 2 a 0, no confronto que os colocou frente a frente nesta terça-feira, nas semifinais.

Após a partida, tomou conta dos torcedores da seleção francesa um verdadeiro sentimento de frustração, especialmente devido ao claro domínio espanhol durante o jogo.

Por sua vez, Patrick Vieira, analista esportivo do canal ITV, expressou seu pesar pelo desempenho medíocre dos jogadores de Didier Deschamps.

Ele disse: “Esperávamos muito da França neste torneio. Todos nós estamos muito decepcionados com o resultado, especialmente com o desempenho, porque precisávamos que nossos melhores jogadores apresentassem um desempenho excepcional hoje, o que não aconteceu”.

E concluiu: “Não foram apenas um ou dois jogadores que desperdiçaram a chance de chegar à final, mas todos... Todos nós jogamos muito mal”.