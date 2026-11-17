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Dietmar Hamann disse à GOAL que “todos na Alemanha” poderiam ter avisado o Liverpool de que Jeremie Frimpong não substituiria Trent Alexander-Arnold, já que o jogador da seleção holandesa é mais ponta do que lateral. Por isso, a transferência de £ 29,5 milhões (US$ 39 milhões) continua a surpreender e a levantar muitas dúvidas para o ex-jogador do Liverpool.

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Liverpool bate recordes de transferências

No verão de 2025, após conquistar o título da Premier League sob o comando de Arne Slot, o Liverpool decidiu investir pesado na montagem de um elenco que esperava transformar em força dominante no futebol inglês.

O clube bateu recordes de contratações com jogadores como Florian Wirtz e Alexander Isak, ambos adquiridos por valores de nove dígitos, enquanto Frimpong, campeão da Bundesliga, também foi tirado do Bayer Leverkusen.

Era preciso substituir Alexander-Arnold

O Liverpool precisava preencher uma vaga no lado direito da defesa depois que Alexander-Arnold, formado no clube, deixou a equipe rumo ao Real Madrid ao fim de seu contrato. O jogador da seleção inglesa era conhecido por seu estilo ofensivo: o atleta nascido na região de Merseyside frequentemente parecia mais à vontade no ataque do que quando precisava defender.

Frimpong parecia ter características semelhantes, depois de marcar 19 gols e dar um bom número de assistências em suas duas últimas temporadas na Alemanha. O veloz jogador de 25 anos, porém, tem encontrado dificuldades na Inglaterra .

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Nesta temporada, ele perdeu espaço para Ronaldo Araujo, que chegou por empréstimo, apesar de o uruguaio, vinculado ao Barcelona, ser mais propriamente um zagueiro. O futuro de Frimpong em Anfield é alvo de questionamentos, e uma saída na janela de janeiro de 2027 está sendo cogitada.

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Frimpong foi a escolha certa?

Questionado se o holandês era mesmo o jogador certo para o Liverpool, dada sua tendência a avançar pelos lados, o ex-meio-campista do clube Hamann, em entrevista concedida em parceria com o Lottoland Live Casino, disse à GOAL: “Se tivessem me ligado, eu poderia ter dito isso. Poderiam ter ligado para praticamente qualquer pessoa na Alemanha que o viu jogar.

“Um jogador fantástico no ataque. Obviamente, a Premier League é mais competitiva. Com Wirtz no time, eles [Leverkusen] desmontavam os adversários porque tinham muita posse de bola. Os outros times se cansavam e, então, com Wirtz em campo e a velocidade dele [Frimpong], Frimpong marcou muitos gols e deu muitas assistências.

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“Mas ele nunca foi um substituto para Alexander-Arnold. Ele é um ala. Na verdade, é mais ponta do que lateral. Não sei bem qual foi o raciocínio por trás da contratação, porque ele não gosta de defender e nem deveria fazê-lo, já que esse certamente não é seu ponto forte.

“Fiquei surpreso. É um jogador que você pode contratar e usar de vez em quando como lateral, quando joga em casa contra um time mais fraco, sem que isso cause problemas. Ele pode jogar como ponta. Acho que é uma boa opção no banco. Mas o valor que pagaram por ele me surpreendeu.”

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Holandês pode ser vendido na janela de janeiro

Frimpong assinou um contrato de cinco anos ao chegar ao Liverpool, visto como um reforço de longo prazo para o elenco. Agora, parece improvável que ele cumpra sequer 24 meses desse acordo.

Andoni Iraola agora comanda a equipe à beira do campo em Anfield e não parece estar totalmente convencido pelo veloz holandês. Uma venda poderia gerar recursos para contratar Araujo em definitivo ou buscar outro lateral-direito.