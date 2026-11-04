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Diogo Dalot alertou seus companheiros de Manchester United de que ninguém está livre de cobranças enquanto o clube tenta superar um período de crise intensa em Old Trafford. O defensor português insiste que a pressão para corresponder às expectativas recai sobre cada jogador do elenco, não apenas sobre o técnico Michael Carrick, alvo de críticas.

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Carrick luta para manter o emprego em Old Trafford

O Manchester United passou recentemente por uma sequência de nove jogos sem vencer, com três derrotas consecutivas que incluíram atuações ruins contra Como e Bournemouth. Após perder por 3 a 0 em casa para o Bournemouth, a diretoria do clube decidiu dar a Carrick, alvo de fortes críticas, a chance de salvar seu emprego.

O Manchester United ocupa a 17ª posição na Premier League e está acima da zona de rebaixamento apenas pelo saldo de gols. Na terça-feira, porém, encontrou uma saída importante: reagiu após estar perdendo por dois gols e venceu a Roma por 3 a 2 na Champions League.

Pressão em Manchester

Dalot fez questão de ressaltar que os jogadores não podem se esconder atrás do técnico de 45 anos, que enfrenta forte pressão. “Não é só o técnico, todos estão sob pressão”, afirmou o defensor. “Quando você não vence jogos por este clube, a pressão recai a todo momento sobre cada pessoa, sobre todos os envolvidos. E nós sentimos isso, obviamente, porque ficamos muito aquém do que deveríamos ter feito.

“Esses momentos são muito difíceis, não vou mentir. Infelizmente, já passei por algumas situações assim no passado, e a única maneira de sair dessa é vencendo jogos. Acho que essa é a única forma de ganhar confiança.”

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Uma possível virada para o United

Conquistar apenas a terceira vitória em toda a campanha oferece um alívio de que o time precisava desesperadamente. Dalot acredita que a reação na competição europeia agora precisa servir de impulso para uma recuperação nas competições nacionais.

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“Noites como esta podem mudar o rumo das coisas, podem mudar temporadas, e acho que esta vitória vai nos dar confiança para os próximos jogos”, declarou.

“É importante que todos ao redor do clube sintam que nos importamos, que queremos reverter esta situação. Acho que mostramos, especialmente nos 45 minutos finais, que realmente queremos mudar isso.”

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Aston Villa será o adversário no domingo

Carrick classificou a vitória sobre a Roma como uma “noite importante”, mas já alertou o elenco de que precisa dar sequência ao resultado quando o Aston Villa visitar Old Trafford neste fim de semana.

Com o United fora da zona de rebaixamento por uma margem mínima, o jogo de domingo pelo campeonato nacional é crucial. Perder mais pontos em casa acabaria imediatamente com o impulso conquistado na Europa e voltaria a colocar em risco o futuro do técnico a longo prazo.