Na tarde de quarta-feira, Ronald Koeman finalmente anunciou os 26 nomes que integram a seleção para a Copa do Mundo. Enquanto Marten de Roon e Memphis Depay foram convocados, vários jogadores de destaque ficaram de fora. O Voetbalzone lista os dez nomes mais notáveis.

Emmanuel Emegha

Emegha foi acompanhado de perto por Ronald Koeman, mas o atacante teve muitos problemas de condicionamento físico nesta temporada. O capitão do RC Strasbourg disputou, por isso, apenas 18 partidas nesta temporada e ainda terá que adiar sua estreia na Copa do Mundo pela seleção holandesa.

Kenneth Taylor

A carreira de Taylor na Seleção parecia definitivamente encerrada após a dramática partida contra a França em 2023 (derrota por 4 a 0). Desde então, ele jogou apenas mais uma vez pela Holanda, mas não entrou nos planos de Koeman durante toda a temporada. Mesmo suas boas atuações recentes na Lazio não fizeram o técnico mudar de ideia.

Luciano Valente

Valente estreou-se na seleção holandesa em novembro, após um início fulgurante no Feyenoord. No entanto, o meio-campista teve uma queda acentuada na segunda metade da temporada e, por isso, ficou de fora da convocação de Koeman para a Copa do Mundo.

Justin Bijlow

Como Koeman declarou sua confiança em Bart Verbruggen como goleiro titular para o Euro 2024 e Mark Flekken já é goleiro reserva da Seleção Holandesa há anos, Bijlow tinha que torcer secretamente para que o técnico levasse quatro goleiros para a Copa do Mundo de 2026. Afinal, Robin Roefs também já era uma aposta certa para Koeman. Bijlow teve uma temporada forte no Genoa, mas acabou ficando de fora por pouco.

Quillindschy Hartman

Hartman disputou cinco partidas pela seleção holandesa sob o comando de Koeman. Ele estreou em 2023, quando logo se destacou com um belo gol contra a França (derrota por 1 a 2). Nesta temporada, porém, ele não tem sido titular no Burnley e perdeu seu lugar na seleção holandesa.

Kees Smit

Smit recebeu muitos elogios de Koeman na preparação para a Copa do Mundo, o que fazia com que a convocação para o torneio parecesse certa para o grande talento do AZ. No entanto, o técnico da seleção optou por não convocar Smit. Em vez disso, foi escolhido um atacante a mais.

Stefan de Vrij

De Vrij parecia estar garantido. O zagueiro da Inter é sempre parte da seleção de Koeman, mas se lesionou na última partida do clube na Série A. Por isso, ele terá que ficar de fora da Copa do Mundo deste ano.

Ian Maatsen

Maatsen fez uma excelente partida contra a Espanha na semifinal da Liga das Nações do ano passado, na qual marcou um belo gol. No fim, a Oranje perdeu nos pênaltis e ele nunca mais jogou pela seleção holandesa, embora tenha disputado 44 partidas nesta temporada pelo Aston Villa, vencedor da Liga Europa.

Zian Flemming

Flemming não recebeu nenhuma notícia do técnico Koeman na preparação para esta Copa do Mundo. O atacante do Burnley marcou onze gols na Premier League, mas isso não foi suficiente. Flemming, por sua vez, achava que merecia ser convocado, conforme revelou em entrevista à ESPN. “Não conheço nenhum outro atacante holandês que marque dez gols na Premier League.”

Jeremie Frimpong

Talvez a ausência mais notável na seleção de 26 jogadores convocados por Koeman para a Copa do Mundo seja a de Frimpong. O enérgico jogador do Liverpool acumulou muitos minutos como ponta-direita sob o comando do técnico da seleção holandesa. No entanto, parece que agora ele foi simplesmente preterido por Koeman por motivos puramente esportivos. Possivelmente porque o técnico não pretende escalar verdadeiros alas no torneio final.

Lutsharel Geertruida

Geertruida também é um nome que muitos fãs de futebol provavelmente esperavam ver na seleção para a Copa do Mundo. O zagueiro versátil costumava ter uma vantagem sobre os concorrentes, pois pode atuar tanto como lateral-direito quanto no centro da defesa. Koeman parece ter dado preferência a Jurriën Timber e Denzel Dumfries para a Copa do Mundo.