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A Lazio segue na liderança da Serie A. O técnico Gennaro Gattuso aproveita para alfinetar os críticos, enquanto seu jogador Davide Frattesi surpreende com uma imagem bem-humorada.

Davide Frattesi pegou rapidamente o celular para mostrar a todos os torcedores da Lazio seu novo story no Instagram. A montagem traz a cabeça de um cachorro marrom e o rosto do meio-campista. Os dois estão de olhos fechados e parecem completamente relaxados. A imagem também mostra o número -5 e três pontos.

A publicação virou meme e lema dos torcedores da Lazio nesta temporada. Depois da eliminação vexatória na copa, em agosto, para o Mantova, da segunda divisão, o clube passou a ser apontado como candidato ao rebaixamento. Agora, acumula pontos para escapar da queda, como se desafiasse as previsões.

A imagem mostra o chamado 'Cão da Salvação'. Em geral, 40 pontos são considerados a marca necessária para permanecer na liga. A Lazio tem 35. Faltam, portanto, apenas cinco.

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11ª vitória em 13 jogos: Lazio faz temporada extraordinária

"Realmente não esperávamos estar a cinco pontos dessa marca em novembro. Esta temporada supera até as expectativas mais ousadas, principalmente quando pensamos no jogo contra o Mantova", acrescentou Frattesi. "Nós nos recuperamos, e essas vitórias nos dão ainda mais impulso. Por isso, não queremos parar agora."

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A vitória por 2 a 1 sobre o Torino, no sábado, levou a Lazio a essa nova marca. Foi o 11º triunfo em 13 jogos na temporada. Os outros dois terminaram empatados. A derrota para o time da Serie B, em 16 de agosto, pela Copa da Itália, foi a única até agora.

Frattesi exibiu o Cão da Salvação pela primeira vez em outubro. Aparentemente empolgado com a vitória por 3 a 0 sobre a Juventus, maior campeã italiana, o jogador de 27 anos colocou o contador em -21. Desde então, tudo avançou muito rápido.

Getty Images

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Gennaro Gattuso alfineta seus críticos

O técnico de Frattesi, sem surpresa, não entrou na brincadeira e adotou um tom mais direto. No sábado, Gennaro Gattuso aproveitou a oportunidade para alfinetar seus críticos.

"Não esqueci o que foi dito no começo da temporada", afirmou o ídolo do Milan ao Gazzetta.it. "Todos diziam que este time não daria conta do desafio e que eu era um técnico incompetente. Diziam que a permanência na primeira divisão era o único objetivo possível. Mas estamos aqui."

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Se a Lazio mantiver ao menos algo próximo do ritmo atual, o Cão da Salvação já estará aposentado no Natal. Ainda restam três jogos pela liga neste ano, todos difíceis. O primeiro será em casa contra a Atalanta de Bérgamo, no próximo fim de semana.

Uma semana depois, haverá o clássico da cidade contra a Roma, que também faz uma temporada excepcional. O Frosinone, recém-promovido e em boa fase, recebe a Lazio em 18 de dezembro. Dois dias antes do Natal, a Lazio enfrenta em Milão a Inter, vencedora da dobradinha, pela Supercopa da Itália.