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Gustavo Varela é a grande surpresa desta temporada da Serie A. Ontem, na vitória por 3 a 0 do Monza sobre a Fiorentina, o português nascido em 2005 voltou a marcar e a dar espetáculo, com dois gols. O segundo resume bem sua atuação: um belo gol de calcanhar. Com os dois gols de ontem, Varela chegou a 11 nesta edição do campeonato e ocupa, no momento, o segundo lugar na artilharia, atrás de Donyell Malen, líder com 12.

INTER NA FRENTE

Já contamos sobre a presença do diretor esportivo da Inter, Dario Baccin, no Brianteo para acompanhar Monza e Fiorentina, e que a Inter está à frente neste momento na disputa pelo centroavante português. Mas, na Itália, a Inter não é a única a mirar Varela para as próximas janelas de transferências, primeiro em janeiro e depois no próximo verão. Juventus e Napoli também estão na disputa, ambos em busca de reforços e de mais poder de fogo para seus respectivos ataques.

JUVENTUS E NAPOLI

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Fabrizio Romano apresenta o cenário: “O Monza contratou Varela por 2 a 3 milhões de euros: o Benfica tem o direito de igualar ofertas por ele, mas não uma cláusula de recompra. Não pode pagar um valor para trazê-lo de volta, mas, se outro clube fizer uma oferta ao Monza, o clube português terá cinco dias para igualá-la. Caso contrário, receberá 20% do lucro de uma futura revenda. Mas, se igualar a oferta, o Benfica ainda terá de chegar a um acordo com Varela: ele não voltaria automaticamente”, diz o TuttoJuve.com.

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“A movimentação por ele é realmente intensa, com muitos clubes na disputa. A Inter vai observá-lo pela quarta vez com Dario Baccin e Simone Lo Schiavo”, prossegue Romano. “Napoli e Juventus estão de olho nele há algum tempo: o Napoli se reuniu várias vezes com os agentes, com quem tem uma ótima relação. Manna contratou Rafa Marin e Alisson Santos por meio da mesma agência. A Juventus também teve contatos por Varela. O Monza pode vendê-lo em janeiro: é uma possibilidade muito real. Se chegar uma proposta de 30 a 35 milhões, o negócio pode ser fechado já em janeiro. A Inter tomou nota, mas afirma ter quatro atacantes e, neste momento, vê a contratação como um investimento para o verão: Napoli e Juventus têm mais urgência para janeiro”.

FINANÇAS E FAIR PLAY FINANCEIRO

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O jornalista Gianluca Di Marzio também analisa o cenário de mercado de Varela: “O Monza sabe muito bem que este é o momento de aproveitar ao máximo o patrimônio técnico e econômico de que dispõe. Por isso, não deixará de avaliar concretamente uma venda por um valor alto, para que a quantia arrecadada, que pode ser de 25 a 30 milhões ou talvez mais, seja usada para contratar vários jogadores, como fez neste verão, e melhorar ainda mais o elenco”.

“A Inter continua acompanhando o jogador, e Arsenal e Barcelona também estão interessados”, acrescenta Di Marzio, segundo o TuttoJuve.com. “Alguns clubes precisam mais de contratá-lo agora, como Juventus e Napoli, mas são também os dois que têm mais restrições a cumprir, tanto em relação às finanças quanto ao fair play financeiro. Por isso”, relata o TuttoJuve.com, “dificilmente conseguirão estruturar uma negociação com o pagamento imediato de um valor tão alto. Nesta semana, haverá uma reunião entre os agentes de Varela e o Monza para apresentar os clubes interessados nele”.