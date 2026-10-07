As atenções se voltam nesta quinta-feira para a cidade suíça de Lausanne, onde começa a sessão do Tribunal Arbitral do Esporte (TAS/CAS) para analisar o caso relacionado à final da Copa Africana de Nações de 2025 entre Marrocos e Senegal, em um processo que continua em aberto apesar de já terem se passado meses da partida que foi palco de acontecimentos polêmicos.

A sessão desta quinta-feira ganha grande importância para ambas as partes, diante do recurso apresentado pela Federação Senegalesa de Futebol contra a decisão da comissão de apelação da Confederação Africana de Futebol (CAF), que retirou de Senegal o título do torneio e concedeu a vitória a Marrocos a partir de março de 2026.

A comissão de apelação da CAF havia decidido, três meses após a realização da partida final na capital marroquina, Rabat, considerar o Senegal desistente da final com base nos artigos 82 e 84 do regulamento da Copa Africana de Nações, e homologar oficialmente o resultado com a vitória da seleção marroquina por 3 a 0.

O que aconteceu na final de 18 de janeiro?

A final da Copa Africana de Nações, disputada no último dia 18 de janeiro no estádio de Rabat, teve um desfecho caótico depois que vários jogadores da seleção senegalesa deixaram o gramado temporariamente em protesto contra uma decisão de arbitragem.

A crise surgiu após a anulação de um gol de Senegal, antes de o árbitro marcar um pênalti a favor de Marrocos nos acréscimos do segundo tempo, decisão que provocou uma onda de protestos e confusão dentro do campo.

O estado de confusão durou cerca de 15 minutos, antes de os jogadores de Senegal retornarem ao gramado, enquanto o tumulto se estendia às arquibancadas, com alguns torcedores senegaleses atirando objetos e tentando invadir o gramado.

Em meio a esses acontecimentos, o marroquino Ibrahim Díaz desperdiçou o pênalti que originou a crise, antes de Pape Guèye decidir a partida a favor de Senegal, ao marcar o gol da vitória na prorrogação.

Quem conduz a sessão do tribunal esportivo?

Diante da importância do caso, o Tribunal Arbitral do Esporte recorreu a três árbitros para analisar o processo.

A sessão é presidida pelo árbitro francês, o professor Gérald Simon, com o auxílio dos professores Luigi Fumagalli, da Itália, e Ulrich Haas, da Alemanha.

As partes do caso concordaram que os procedimentos sejam conduzidos em francês.

O tribunal divulgará sua decisão no mesmo dia?

A sessão começa às 9h30 da manhã de quinta-feira no horário da Suíça (10h30 no horário de Meca, 7h30 no horário de Rabat), e deve durar várias horas, não devendo terminar antes das 16h no horário da Suíça (17h no horário de Meca, 14h no horário de Rabat) na melhor das hipóteses, conforme o andamento das discussões no caso.

Porém, a decisão não será divulgada no mesmo dia.

O Tribunal Arbitral do Esporte havia esclarecido que a resolução do caso demandará vários dias, e talvez várias semanas, antes do anúncio da decisão final.

A sessão também será realizada a portas fechadas, com as partes do caso oficialmente proibidas de revelar os detalhes do que nela se discute.

Prevê-se que a única manifestação pública parta do diretor-geral do Tribunal Arbitral do Esporte, que se limitará a anunciar o início da sessão, enquanto todas as partes esperam chegar a uma decisão rápida.

Quem são as partes do caso?

O caso reúne três partes principais: a Federação Senegalesa de Futebol, a Federação Real Marroquina de Futebol e a Confederação Africana de Futebol.

A Federação Senegalesa foi a parte que recorreu ao Tribunal Arbitral do Esporte para contestar a decisão da comissão de apelação da CAF.

Mas a sessão desta quinta-feira não é o início do caso, pois foi precedida por um longo período de correspondências e memorandos jurídicos trocados entre as partes.

Como Marrocos se preparou para a sessão?

A Federação Marroquina de Futebol confiou o processo a um grupo de advogados locais e internacionais, em preparação para a sessão do tribunal esportivo.

O clima dentro da Federação Marroquina indica que o caso já não desperta o mesmo interesse que teve logo após a final, e que a preparação para a sessão se deu de forma natural e sem exageros quanto à sua importância.

Segundo outras fontes, a equipe jurídica que representa Marrocos preparou um dossiê que inclui um grande número de documentos e argumentos que serão apresentados durante a sessão, em meio a expectativas de debates acalorados entre as partes.

Ainda assim, a orientação geral dentro de Marrocos é não encarar a sessão do tribunal como um evento excepcional.

Como Senegal se preparou?

Do outro lado, a Federação Senegalesa de Futebol esteve fortemente presente no cenário midiático durante as primeiras semanas que se seguiram à decisão da comissão disciplinar da Confederação Africana.

Seus dirigentes concederam entrevistas à imprensa e realizaram grandes coletivas em Dakar e Paris, na tentativa de dar destaque à sua contestação da decisão emitida pela comissão de apelação da CAF.

Mas, após semanas de intensa presença midiática, a equipe jurídica designada pela Federação Senegalesa assumiu o processo, com foco voltado para o aspecto jurídico, com o objetivo de derrubar a decisão da comissão de apelação proferida em março passado.

Desde então, os dirigentes da Federação Senegalesa evitaram falar publicamente sobre o caso.

A federação havia descrito a decisão da CAF como um "roubo administrativo", e manteve consigo o troféu da Copa Africana de Nações de 2025 por um tempo, em um gesto visto como uma tentativa de pressionar a Confederação Africana.

Quais decisões o tribunal pode emitir?

O Tribunal Arbitral do Esporte dispõe de várias opções neste caso.

Ele pode confirmar a decisão da comissão de apelação da Confederação Africana e, assim, ratificar a conquista do título da Copa Africana de Nações de 2025 por Marrocos.

Por outro lado, o tribunal pode anular a decisão de março passado, seja concedendo o título a Senegal, seja devolvendo o caso à instância anterior para nova análise, ou emitindo outra decisão que julgue adequada à luz dos fatos ocorridos na partida.

O Tribunal Arbitral do Esporte tem plena competência para reexaminar o caso.

É possível recorrer da decisão do tribunal esportivo?

Caso uma das partes não concorde com a decisão a ser emitida pelo Tribunal Arbitral do Esporte, ela pode recorrer ao Tribunal Federal Suíço, por ser a mais alta instância judicial da Suíça.

No entanto, as competências do Tribunal Federal para anular decisões do TAS permanecem limitadas a casos específicos, entre eles a existência de uma falha na nomeação do árbitro ou na composição do painel arbitral, ou a aceitação ou recusa indevida de sua competência pelo painel.

Também é possível recorrer caso o painel arbitral tenha extrapolado os pedidos a ele apresentados, ou tenha deixado de decidir sobre um deles, ou tenha sido violado o princípio da igualdade entre as partes ou o direito delas de serem ouvidas em um procedimento que respeite o princípio do contraditório, ou se a decisão contrariar a ordem pública.

Qual é o ponto central do caso?

Ao que parece, um dos eixos mais importantes do caso reside na própria decisão do árbitro da partida final, segundo reportagem publicada pela rede francesa RMC.

Vários observadores e especialistas conhecedores do trabalho do Tribunal Arbitral do Esporte entendem que a decisão do árbitro congolês que dirigiu a final representa um ponto fundamental no processo.

O árbitro havia permitido a retomada do jogo durante os acontecimentos ocorridos na partida, antes de apitar o fim e homologar o resultado do confronto.

Em outras palavras, o resultado da partida foi oficialmente homologado pelo árbitro apesar dos acontecimentos que cercaram os minutos finais da final.

Espera-se que esse ponto ocupe um espaço considerável dos debates durante a sessão do tribunal, especialmente no que se refere à regularidade do andamento da partida e às consequências jurídicas decorrentes das decisões tomadas dentro do gramado.

Após a sessão desta quinta-feira, a resposta à pergunta que ambas as partes do caso aguardam permanecerá em suspenso até a divulgação da decisão: quem é o campeão legítimo da Copa Africana de Nações de 2025, Marrocos ou Senegal?