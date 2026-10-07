As atenções se voltam nesta quinta-feira para a cidade suíça de Lausanne, onde começa a sessão do Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) para analisar o caso relacionado à final da Copa Africana de Nações de 2025 entre Marrocos e Senegal, em um processo que permanece aberto apesar de já terem se passado meses desde a partida, marcada por acontecimentos polêmicos.

A sessão de amanhã ganha grande importância para ambas as partes, diante do recurso apresentado pela Federação Senegalesa de Futebol contra a decisão da Comissão de Apelação da Confederação Africana de Futebol (CAF), que retirou do Senegal o título do torneio e concedeu a vitória a Marrocos a partir de março de 2026.

A Comissão de Apelação da CAF havia decidido, três meses após a realização da partida final na capital marroquina, Rabat, considerar o Senegal desistente da final com base nos artigos 82 e 84 do regulamento da Copa Africana de Nações, oficializando o resultado com a vitória da seleção marroquina por 3 a 0.

O que aconteceu na final de 18 de janeiro?

A final da Copa Africana de Nações, disputada no último dia 18 de janeiro no estádio de Rabat, teve um encerramento caótico, depois que vários jogadores da seleção senegalesa deixaram o gramado temporariamente em protesto contra uma decisão de arbitragem.

A crise surgiu após a anulação de um gol do Senegal, antes de o árbitro marcar um pênalti a favor de Marrocos nos acréscimos do segundo tempo, decisão que provocou uma situação de protesto e confusão dentro do estádio.

O estado de confusão durou cerca de 15 minutos, antes que os jogadores do Senegal voltassem ao gramado, enquanto o tumulto se estendia às arquibancadas, com alguns torcedores senegaleses atirando objetos e tentando invadir o campo.

Em meio a esses acontecimentos, o marroquino Ibrahim Diaz perdeu o pênalti que havia desencadeado a crise, antes de Pape Gueye decidir a partida a favor do Senegal, ao marcar o gol da vitória durante a prorrogação.

Quem conduz a sessão do tribunal esportivo?

Dada a importância do caso, o Tribunal Arbitral do Esporte recorreu a três árbitros para analisar o processo.

A sessão é presidida pelo árbitro francês, o professor Gérald Simon, com o auxílio dos professores, o italiano Luigi Fumagalli e o italiano Ulrich Haas.

As partes do caso concordaram que os procedimentos sejam conduzidos em francês.

O tribunal emitirá sua decisão no mesmo dia?

A sessão começa às 9h30 da manhã de quinta-feira no horário da Suíça (10h30 no horário de Meca e 7h30 no horário de Rabat), e a expectativa é de que se prolongue por várias horas, não terminando antes das quatro da tarde no horário da Suíça (17h00 no horário de Meca e 14h00 no horário de Rabat) no melhor dos cenários, de acordo com o andamento das discussões no caso.

Mas a decisão não será emitida no mesmo dia.

O Tribunal Arbitral do Esporte esclareceu que a resolução do caso exigirá vários dias, e talvez várias semanas, antes do anúncio da decisão final.

A sessão será realizada a portas fechadas, com as partes do caso oficialmente proibidas de revelar detalhes do que ocorrer em seu interior.

A expectativa é de que a única intervenção pública parta do diretor-geral do Tribunal Arbitral do Esporte, que se limitará a anunciar o início da sessão, enquanto todas as partes esperam chegar a uma decisão rápida.

Quem são as partes do caso?

O caso reúne três partes principais: a Federação Senegalesa de Futebol, a Federação Real Marroquina de Futebol e a Confederação Africana de Futebol.

A Federação Senegalesa foi a parte que recorreu ao Tribunal Arbitral do Esporte para contestar a decisão da Comissão de Apelação da CAF.

Mas a sessão de amanhã não é o início do caso, pois foi precedida de um longo período de correspondências e memorandos jurídicos trocados entre as partes.

Como Marrocos se preparou para a sessão?

A Federação Marroquina de Futebol confiou o processo a um grupo de advogados locais e internacionais, em preparação para a sessão do tribunal esportivo.

O clima dentro da Federação Marroquina indica que o caso já não desperta o mesmo interesse que teve logo após a final, e que a preparação para a sessão ocorreu de forma natural e sem exageros quanto à sua importância.

Segundo outras fontes, a equipe jurídica que representa Marrocos preparou um dossiê que inclui um grande número de documentos e argumentos que serão apresentados durante a sessão, em meio a expectativas de fortes debates entre as partes.

Apesar disso, a orientação geral dentro de Marrocos é de não tratar a sessão do tribunal como um evento excepcional.

Como o Senegal se preparou?

Do outro lado, a Federação Senegalesa de Futebol esteve fortemente presente no cenário midiático durante as primeiras semanas que se seguiram à decisão da Comissão Disciplinar da Confederação Africana.

Seus dirigentes concederam entrevistas à imprensa e realizaram grandes coletivas em Dacar e Paris, numa tentativa de dar destaque à sua contestação da decisão emitida pela Comissão de Apelação da CAF.

Mas, depois de semanas de intensa presença na mídia, a equipe jurídica designada pela Federação Senegalesa assumiu o processo, e o foco passou a ser o aspecto jurídico com o objetivo de derrubar a decisão da Comissão de Apelação proferida em março passado.

Desde então, os dirigentes da Federação Senegalesa evitaram falar publicamente sobre o caso.

A federação havia descrito a decisão da CAF como um "assalto administrativo" e manteve consigo a taça da Copa Africana de Nações de 2025 por um período de tempo, numa medida vista como uma tentativa de pressionar a Confederação Africana.

Quais decisões o tribunal pode emitir?

O Tribunal Arbitral do Esporte dispõe de várias opções neste caso.

Ele pode confirmar a decisão da Comissão de Apelação da Confederação Africana e, assim, ratificar a conquista do título da Copa Africana de Nações de 2025 por Marrocos.

Por outro lado, o tribunal pode anular a decisão de março passado, seja concedendo o título ao Senegal, seja devolvendo o caso à instância anterior para nova análise, ou ainda emitindo outra decisão que considere adequada à luz dos fatos ocorridos na partida.

O Tribunal Arbitral do Esporte tem plena competência para reexaminar o caso.

É possível recorrer da decisão do tribunal esportivo?

Caso uma das partes não concorde com a decisão que o Tribunal Arbitral do Esporte venha a emitir, ela poderá recorrer ao Tribunal Federal Suíço, por ser a mais alta instância judicial da Suíça.

Mas as competências do Tribunal Federal para anular decisões do CAS permanecem restritas a determinados casos, entre eles a existência de falha na designação do árbitro ou na constituição do colegiado de arbitragem, ou a aceitação ou recusa de sua competência pelo colegiado de forma incorreta.

Também é possível recorrer caso o colegiado de arbitragem exceda os pedidos a ele apresentados, ou deixe de decidir sobre algum deles, ou se for violado o princípio da igualdade entre as partes ou o seu direito de serem ouvidas em procedimentos que respeitem o princípio do contraditório, ou se a decisão contrariar a ordem pública.

Qual é o ponto central do caso?

Ao que parece, um dos principais eixos do caso reside na própria decisão do árbitro da partida final, segundo reportagem publicada pela rede francesa RMC.

Diversos observadores e especialistas familiarizados com o funcionamento do Tribunal Arbitral do Esporte consideram que a decisão do árbitro congolês que apitou a final representa um ponto fundamental do processo.

O árbitro havia permitido a retomada do jogo durante os acontecimentos que marcaram a partida, antes de apitar o encerramento e oficializar o resultado do confronto.

Em outras palavras, o resultado da partida foi oficialmente ratificado pelo árbitro, apesar dos acontecimentos que cercaram os minutos finais da final.

A expectativa é de que esse ponto ocupe grande parte das discussões durante a sessão do tribunal, especialmente no que diz respeito à regularidade do andamento da partida e às consequências jurídicas decorrentes das decisões tomadas dentro de campo.

E, após a sessão de amanhã, a resposta à pergunta que ambas as partes do caso aguardam permanecerá em suspenso até a emissão da decisão: quem é o campeão legítimo da Copa Africana de Nações de 2025, Marrocos ou Senegal?