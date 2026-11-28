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O técnico do Deportivo, Antonio Hidalgo, se prepara para um reencontro especial com o Barcelona e conta com o retorno de Zakaria Eddahchouri ao elenco. Diante do time de Hansi Flick, que marca muitos gols, o ex-aluno da La Masia acredita que toda equipe tem pontos fracos e espera uma disputa intensa no Riazor.

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Hidalgo se prepara para reencontro especial com o Barcelona

Hidalgo falou com a imprensa no centro de treinamento de Abegondo nesta manhã, enquanto seu time concluía os preparativos para receber o Barcelona . O técnico catalão recebeu uma boa notícia sobre a condição física do elenco: Eddahchouri voltou a treinar normalmente com o grupo antes da partida.

O próximo jogo tem um significado pessoal profundo para Hidalgo. Antes de se tornar técnico, ele passou quase uma década desenvolvendo suas habilidades na renomada academia La Masia, do Barcelona, dos 12 aos 21 anos.

Apesar de sua ligação com o visitante, Hidalgo está concentrado em fazer o Deportivo competir com intensidade em casa. Ele acredita que é preciso lutar por cada partida e alertou que o ambiente no Riazor impõe grande pressão aos times visitantes.

Deportivo planeja explorar os pontos fracos do Barcelona

Hidalgo sabe o tamanho do desafio, mas segue convencido de que seus jogadores podem criar problemas para o adversário. Ele confirmou que Eddahchouri está pronto para cumprir seu papel no plano tático.

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“Ele treinou conosco durante toda a semana e está pronto para ser relacionado”, disse Hidalgo sobre a disponibilidade de Eddahchouri, segundo o Marca.

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“Todo time tem pontos fracos. Como fazemos toda semana, tentamos explicar aos jogadores onde achamos que podemos causar problemas a eles. Também precisamos explicar os pontos fortes do adversário, onde ele pode nos causar problemas, trabalhar isso e, a partir daí, torcer para que aconteça mais do que nós preparamos do que aquilo que eles prepararam.”

Permanência segue como única prioridade

O Deportivo chega à partida plenamente consciente da ameaça ofensiva do time de Flick. O Barcelona tem média de mais de três gols por jogo, o que o torna excepcionalmente difícil de conter. Mesmo com a expectativa em torno da visita de um adversário de peso ao Riazor, Hidalgo não quis deixar seu elenco perder de vista a principal meta da temporada. Ele reiterou que garantir a permanência na primeira divisão é o único objetivo real do clube galego.

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“Precisamos manter as coisas claras e saber que nosso principal objetivo é permanecer na divisão”, concluiu Hidalgo. “Foi isso que estabelecemos no início do ano e é por isso que devemos continuar trabalhando.”

Time de Flick terá desafio no Riazor

Agora, as atenções se voltam para o campo, onde o Deportivo tentará colocar em prática no Riazor o trabalho feito durante a semana. Seja qual for o resultado contra o time de Flick, que marca muitos gols, a partida representa mais um passo importante na luta do Deportivo pela permanência. Hidalgo espera que a preparação de sua equipe e o apoio da torcida em casa rendam uma atuação memorável.