O Brasil venceu o Egito por 2 a 1 na noite de sábado, mas a vitória teve um grande senão logo no início. Aos 17 minutos, o técnico Carlo Ancelotti viu um zagueiro sair de campo lesionado e visivelmente abalado. O italiano já está considerando possíveis substitutos.

Após apenas sete minutos, Bruno Guimarães abriu o placar. Após uma falha na construção de jogadas do Egito, o meio-campista conseguiu pegar a bola com facilidade e chutar para o gol: 1 a 0.

O Egito respondeu rapidamente. Após um passe de volta curto demais de Marquinhos, Mostafa Ziko ficou de repente sozinho diante de Alisson Becker e chutou a bola com precisão por baixo do goleiro: 1 a 1.

Aos dezesseis minutos, Wesley Franca caiu no gramado, segurando a virilha. O jogador da AS Roma havia se esticado ao máximo minutos antes para receber a bola com dificuldade e dar um cruzamento, mas depois disso não se sentia mais bem. Pouco depois, o lateral-direito saiu de campo e foi substituído por Danilo.

As imagens mostram Wesley abatido no banco. Enquanto membros da comissão técnica brasileira tentam consolá-lo, ele esconde o rosto sob uma toalha e começa a chorar. Com a Copa do Mundo se aproximando, o zagueiro parece já temer o pior cenário.

“É uma pena perder o Wesley. Agora temos que aguardar os exames. No fim das contas, temos bons jogadores para substituí-lo”, disse Ancelotti após o jogo. Paulo Henrique, do CR Vasco da Gama, e Vitinho, do Botafogo FR, são citados como possíveis substitutos.

No intervalo, Ancelotti fez oito substituições. Entre outros, Endrick entrou em campo. Aos 53 minutos, ele marcou após passe de Raphinha. O jogador emprestado pelo Olympique de Lyon recebeu um cruzamento preciso e garantiu a nova vantagem e o placar final: 2 a 1.