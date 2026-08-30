Arnold Bruggink está muito impressionado com a evolução de Noah Fernandez no PSV. O meio-campista de dezoito anos recebeu muitos elogios neste domingo, no Goedemorgen Eredivisie da ESPN, pela maneira como vem se afirmando ainda jovem no time principal do clube de Eindhoven.

Bruggink reviu a última partida do PSV contra o FC Groningen, vitória por 5 a 1, e prestou atenção especificamente em Fernandez. “Noah Fernandez tem dezoito anos, mas olha como ele joga no meio-campo. O que eu gosto nele é que, como meio-campista, você também pode pensar: vou buscar a bola e tocá-la de volta. Mas ele parte para o drible, justamente porque também é rápido.”

Segundo o ex-diretor técnico do FC Twente, Fernandez tem características com as quais consegue criar superioridade numérica o tempo todo. “Ele realmente consegue passar por alguém e depois também manter a visão de jogo. Ele realmente consegue aproveitar uma situação de superioridade numérica”, disse Bruggink, que é especialmente admirador da criatividade do jogador do PSV.

Bruggink também vê que Fernandez nem sempre escolhe a solução mais óbvia. “Às vezes ele escolhe a solução criativa, talvez nem sempre a melhor solução naquele momento. Mas ele também é ativo e realmente se impõe. Quando você tem dezoito anos e todo mundo entrega a bola para você, então você é realmente especial.”

Principalmente em espaços curtos, Fernandez impressiona muito, segundo o analista. “É justamente nesse espaço que ele pode criar superioridade numérica. Nos lugares em que normalmente fica mais congestionado no PSV, ele consegue criar um homem a mais.” Bruggink vê nisso uma qualidade que já o torna especial em uma idade tão jovem.

Bruggink também destaca a concorrência que Fernandez deixa para trás. “Nesse sentido, ele mantém duas grandes contratações do PSV fora do time titular. Ele tem 18 anos. É realmente um talento inacreditavelmente grande que merece essa atenção. Porque, naturalmente, muitas vezes falamos dos talentos do Ajax e sabe-se lá de mais o quê.”

A confiança dos companheiros de equipe diz tudo, segundo Bruggink, sobre a posição que Fernandez já conquistou. “Todo mundo dá a bola para ele. Perisic também toca para ele. Eles sabem que, com ele, a bola está segura e sempre acontece alguma coisa. Eu acho que ele é um jogador realmente brilhante.”