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Alan Shearer apontou Ezri Konsa como o melhor jogador da Premier League até agora nesta temporada e afirmou que o reforço contratado pelo Arsenal no verão tem jogado tão bem que ninguém sequer percebeu a ausência de William Saliba. O defensor da seleção inglesa participou de todos os jogos do líder do campeonato, comandado por Mikel Arteta, e o retorno iminente de Saliba após uma lesão nas costas deixa o Arsenal diante de uma decisão difícil na escalação.

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Shearer aponta Konsa como o melhor jogador da temporada até agora

Alan Shearer acredita que Konsa tem sido o grande destaque da Premier League nesta temporada, após um excelente início no Arsenal. O jogador de 29 anos foi contratado junto ao Aston Villa por 55 milhões de libras no verão, encerrando uma passagem de sete anos pelo Villa Park que incluiu a conquista da Liga Europa.

Em entrevista à Betfair, Shearer disse: “Acho que o melhor jogador da temporada até agora tem sido Ezri Konsa.” Konsa perdeu apenas uma partida até o momento e ajudou a equipe de Arteta a abrir cinco pontos de vantagem na liderança da tabela.

Konsa faz Arsenal esquecer lesão de Saliba

O Arsenal contratou Konsa, em parte, para suprir a ausência de Saliba, que voltou da Copa do Mundo do verão passado com uma grave lesão nas costas. Mas o jogador da seleção inglesa fez com que a ausência de Saliba deixasse de ser uma preocupação para os atuais campeões.

Shearer acrescentou: “Quando você olha para as atuações defensivas do Arsenal e para as atuações dele na defesa, percebe que praticamente nem mencionamos a ausência de William Saliba. Só falamos dele nas últimas duas semanas, porque todo mundo está se perguntando como ele vai voltar ao time, já que Konsa tem jogado tão bem.”

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Ferdinand alerta Arteta para um grande problema

Rio Ferdinand fez recentemente a mesma observação em seu canal no YouTube: “Mikel Arteta tem um problema, e agora é um problemão. O que ele vai fazer quando William Saliba estiver recuperado? Ezri Konsa entrou nessa linha de quatro defensores e parece que joga ali há dez anos.”

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O ex-zagueiro do Manchester United acrescentou: “É um problema, mas espero que Mikel Arteta goste de tê-lo, porque ele conta com dois zagueiros de alto nível disputando uma vaga no time. É uma boa situação. Acho que vamos ver Konsa jogando como lateral-direito às vezes.”

Arsenal visita o Newcastle com Brighton na cola

O Arsenal volta da pausa para os jogos das seleções com uma difícil visita ao Newcastle, no St James' Park, enquanto Saliba se aproxima do retorno. O Brighton, que venceu sete de seus 10 jogos no campeonato, ocupa a segunda posição.

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Shearer espera que a equipe siga na disputa. “O Brighton pode ser o principal adversário do Arsenal na briga pelo título nesta temporada”, disse. “Não acho que vá ficar para trás.”