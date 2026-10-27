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Harry KaneGetty Images
Yosua Arya
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“Todo mundo sabe que ele foi o melhor”: tio de Lamine Yamal critica duramente a vitória de Harry Kane na Bola de Ouro em defesa do craque do Barcelona

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O tio de Lamine Yamal criticou publicamente a decisão de conceder a Bola de Ouro a Harry Kane, e não ao ponta do Barcelona. Em uma declaração polêmica, afirmou que os verdadeiros fãs de futebol pagam para ver especificamente seu sobrinho jogar, e não o atacante do Bayern de Munique e da Inglaterra.

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Kane conquista o maior prêmio individual

Kane fez história na noite de segunda-feira, no Palladium Theatre, em Londres. O atacante do Bayern se tornou o primeiro inglês a ganhar a Bola de Ouro desde que Michael Owen recebeu a honraria, em 2001. O vencedor do prestigiado prêmio foi mantido em segredo até que Ronaldo, lenda do futebol brasileiro, anunciou Kane como vencedor.

O atacante Kylian Mbappe, do Real Madrid e da seleção francesa, ficou em segundo lugar. O ponta Yamal, do Barcelona, completou o pódio em terceiro. O jogador de 19 anos ficou visivelmente chateado quando Kane recebeu o troféu, embora o espanhol tenha conquistado o prêmio de Jovem Talento do Ano pelo terceiro ano consecutivo.

Tio de Yamal faz dura avaliação de Kane

O resultado final da votação não agradou à família de Yamal. Em entrevista ao El Larguero, o tio do jogador, Abdul Abdellaoui, expressou sua profunda frustração com o que considera uma injustiça. Abdellaoui afirmou que o jogador do Barcelona foi injustamente privado de sua primeira Bola de Ouro.

“Meu sobrinho foi incrível, foi o melhor jogador do mundo, todo mundo sabe disso”, afirmou Abdul. “Se você gosta de futebol, vai ver Lamine, não Harry Kane. Harry Kane é um grande goleador, mas Lamine é o melhor jogador, aquele que brilha em campo.”

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Idade teve peso importante na votação

Yamal teve um ano fenomenal pelo clube e pela seleção. Ele ajudou o Barcelona a conquistar o título da La Liga antes de ter papel de destaque no triunfo da Espanha na Copa do Mundo, durante o verão. Apesar desses importantes troféus, Abdul acredita que o sobrinho foi preterido exclusivamente por ser jovem. Para ele, os votantes preferiram premiar o experiente capitão da Inglaterra.

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“Como Lamine é jovem, sempre dizem que ele tem tempo, que tem 19 anos, e é por isso que não estão dando o prêmio a ele”, explicou Abdul. “Harry, com apenas três dias de futebol pela frente, eles dizem: ‘Vamos dar o prêmio a ele’. Ele [Yamal] ganhou a Copa do Mundo, a La Liga, a Supercopa, joga muito bem.”

De olho em uma futura conquista da Bola de Ouro

Embora a decepção de Yamal neste momento seja profunda, sua trajetória segue em franca ascensão. A expectativa é de que ele conquiste o prêmio principal em algum momento de sua promissora carreira.

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Agora, o jogador formado nas categorias de base do Barcelona voltará a concentrar sua frustração no futebol pelo clube. A tristeza por ter perdido o prêmio para Kane não deve durar muito, já que seu foco estará em conquistar mais títulos.