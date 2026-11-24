O papel de vilão na Ligue 1

Weah se adaptou rapidamente à intensa atenção recebida no Marselha e encontrou uma fonte de motivação na reputação polarizadora do clube. O ponta, que já defendeu Paris Saint-Germain e Juventus, acredita que a pressão externa e a narrativa da imprensa sobre o time só aumentam a determinação do elenco. Weah percebe uma clara diferença na forma como os jornalistas tratam a equipe conforme os resultados em campo e sugere que há um desejo coletivo de ver o clube do Vélodrome tropeçar.

“Muita gente na imprensa quer que o Marselha perca, 100%”, disse Weah em entrevista recente. “Quando perdemos, todo mundo cai em cima de nós e, quando vencemos, ninguém reconhece nosso mérito. O Marselha é um clube odiado, e não há nada melhor do que jogar por um clube odiado quando você vence. Adoro estar do lado dos odiados porque isso dá a você a motivação, a vontade, a fome de buscar o sucesso e conquistar títulos”, afirmou ao The Guardian.

Essa mentalidade de resistência ajudou Weah a se destacar apesar do início complicado de temporada do Marselha, clube que, na avaliação do americano sobre o futebol francês, é odiado.

Liderança e recuperação no campeonato nacional

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O impacto de Weah na França foi reconhecido pelo técnico Bruno Genesio, que deu a braçadeira de capitão ao jogador de 26 anos neste ano. A decisão chamou atenção pelo contexto fora de campo envolvendo Pierre-Emile Hojbjerg, que permaneceu no clube após recusar uma transferência para o Newcastle United durante o verão.

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Ao descrever a dinâmica, Weah disse que dividir a liderança é algo maravilhoso. O atacante americano encontrou afinidade com Genesio e se descreveu como alguém calmo e voltado para o futuro, assim como seu técnico.

Depois de um período difícil, em que o Marselha esteve na zona de rebaixamento, uma sequência de cinco vitórias levou o time de volta à disputa por uma vaga na Champions League. Weah reconheceu que os torcedores são muito exigentes porque gastam o dinheiro que ganharam com esforço para assistir à equipe. Ele entende que as derrotas do clube afetam o humor da cidade inteira, enquanto as vitórias fazem a cidade ganhar vida.

O caminho de volta à seleção dos EUA

Na seleção, Weah vive um período de transição após uma difícil Copa do Mundo de 2026 em casa. Ele foi titular em apenas uma partida no torneio, uma derrota para a Turquia, e não voltou a jogar pela seleção desde então. O ponta falou abertamente sobre suas dificuldades durante o verão e admitiu que pensava demais e que seus pés pararam de funcionar nas poucas oportunidades que teve.

Com a saída recente de Mauricio Pochettino da seleção dos Estados Unidos para assumir o Manchester United, o caminho para a 54ª partida de Weah pela equipe agora depende de um sucessor ainda não definido. Mesmo assim, ele segue otimista quanto ao futuro da seleção.

Weah afirma que não vai fazer campanha por uma vaga e prefere deixar que suas atuações pelo clube falem por si. “Não quero forçar nada nem implorar”, explicou sobre sua situação na seleção. “Estou bem onde estou. Se eu voltar à seleção, e não sei quando isso vai acontecer, irei. Estou 100% focado no futebol de clubes.”