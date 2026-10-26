Hürzeler mostrou disposição para reagir após a segunda derrota do Brighton na temporada e, ao mesmo tempo, criticou a filosofia de jogo do Liverpool.

"Todos no estádio viram que só houve um time que realmente tentou criar chances e vencer este jogo", disse o treinador de 33 anos na entrevista coletiva de domingo, após a derrota de sua equipe por 2 a 0 em Anfield, "e por isso preciso elogiar meus jogadores."

O Liverpool venceu com dois gols marcados em um intervalo de poucos minutos no início da partida. Primeiro, Wirtz forçou um gol contra de Pascal Groß (17 minutos). Depois, Alexander Isak marcou após jogada de Bradley Barcola (21 minutos).

Essa foi a diferença, disse Hürzeler: o Liverpool marcou, e seu time não, apesar das boas chances. Ele chamou a partida de "uma oportunidade perdida" antes de elogiar a atuação defensiva do Liverpool.

"Eles bloquearam muitos chutes" e "defenderam bem a própria área", disse o ex-treinador que levou o St. Pauli ao acesso.

"No geral, porém, vi uma equipe que pode tirar muitos pontos positivos. Vi uma equipe que realmente acreditou na nossa forma de jogar, seguiu o plano e continuou lutando até o fim", elogiou Hürzeler. Por isso, o resultado da partida foi ainda mais frustrante.

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Liverpool x Brighton: em quais aspectos os visitantes foram superiores

De fato, o Brighton dominou vários aspectos do jogo. Os visitantes tiveram muito mais posse de bola que o Liverpool (cerca de 64% a 36%), mais finalizações (17 a 13), um índice de acerto nos passes maior, com o dos Reds considerado extremamente baixo (84% a 69%), mais toques na área adversária (39 a 30) e um xG ligeiramente superior. Dependendo do modelo estatístico, o xG do Liverpool ficou entre cerca de 0,9 e 1,2, enquanto o do Brighton passou um pouco de 1,3. Segundo a empresa de dados Opta, os 35,6% de posse de bola do Liverpool foram seu segundo menor índice em uma vitória em casa desde o início da coleta desses dados, na temporada 2003/2004.

Apesar da derrota, o Brighton segue em terceiro na Premier League, atrás do Manchester United e do atual campeão Arsenal. O Liverpool, por sua vez, subiu para a quarta posição graças à quarta vitória consecutiva.

"Estou muito satisfeito", disse o técnico dos Reds, Andoni Iraola. Segundo o basco, a chave foi o bom início de jogo de sua equipe. "Precisávamos começar bem: jogar de forma agressiva, ganhar as segundas bolas, vencer os duelos e sair em transição. Acho que conseguimos fazer isso, e foi um jogo diferente daqueles em que sofremos o primeiro gol."

Agora, o Brighton enfrenta o Manchester City duas vezes seguidas fora de casa: no meio da semana, pela Copa da Liga, e no próximo sábado, pelo campeonato. O Liverpool também tem dois jogos de peso pela frente: contra o Chelsea, na quarta-feira, pela Copa da Liga, e contra o Arsenal, no domingo seguinte, pela Premier League.

Premier League: a parte de cima da tabela após oito rodadas

Posição Clube Jogos V E D Gols Saldo Pontos 1 Manchester City 8 7 0 1 20:9 +11 21 2 Arsenal 8 7 0 1 13:5 +8 21 3 Brighton & Hove Albion 8 5 1 2 23:7 +16 16 4 Liverpool 8 4 3 1 11:8 +3 15 5 Chelsea 8 4 1 3 17:15 +2 13 6 Brentford 8 2 5 1 14:9 +5 11



