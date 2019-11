Todo mundo ama Mbappé: francês faz Neymar parecer 'mais um' até no PSG

Zinedine Zidane voltou a elogiar o atacante francês e falou até mesmo em estar "apaixonado"; técnico da equipe francesa, Tuchel respondeu

e se enfrentam, às 17h (de Brasília) desta terça-feira (26), pela quinta rodada do Grupo A da Liga dos Campeões. A equipe francesa, que já garantiu vaga antecipada para as oitavas de final, terá como novidade o retorno de Neymar à prova europeia, mas foi outro jogador que chamou para si os holofotes. Mesmo sem ter falado nada.

Em sua entrevista coletiva, Zinedine Zidane, técnico do Real Madrid, voltou a se derreter por Kylian Mbappé, jogador que é o seu sonho de consumo em termos de contratação.

“Vocês sabem que eu conheço Mbappé há um longo tempo e que eu sou apaixonado pela pessoa que ele é, porque anos atrás ele veio fazer um teste aqui. Dito isso, ele é nosso adversário”, afirmou o francês.

Thomas Tuchel, técnico do PSG, também em entrevista coletiva prévia ao duelo marcado para o Santiago Bernabéu, deu a sua resposta ao saber das palavras de Zidane e o contexto que inclui o desejo do Real Madrid em contar com os serviços do jovem atacante.

“Eu não sei como o Zidane pode estar apaixonado pelo nosso jogador. Mas posso dizer que eu o amo também. O mais importante é que Kylian é nosso jogador. Estamos muito felizes por ele estar aqui (...) Acho que tem vários jogadores no time dele (se referindo a Zidane) que ele gosta muito. Não estou chateado, não me interessa muito”, respondeu Tuchel.

Semanas antes, o brasileiro Leonardo, diretor esportivo do PSG, disse que os constantes elogios de Zidane a Mbappé eram “irritantes”.

Não é de hoje que Kylian Mbappé tornou-se mais protagonista no PSG do que Neymar. O jovem de 20 anos voltou com um tamanho maior para o Parque dos Príncipes após ter sido um dos destaques na conquista mundial da , em 2018, e ao lado de Cavani é o nome mais idolatrado pela torcida. Neymar, cuja imagem após a Copa da não foi das melhores, ainda irritou os torcedores parisienses ao tentar forçar um retorno para o meses atrás.

Tanto Mbappé quanto Neymar chegaram ao PSG em 2017. Desde então o brasileiro fez 55 gols em 64 jogos, mas seu histórico no Parque dos Príncipes vem sendo atrapalhado pelas constantes lesões. O francês vai completar 100 partidas pelo clube, onde balançou as redes 69 vezes.

E se todo time, especialmente o Real Madrid, deseja contar com os serviços de Mbappé, o futebol de Neymar parece não ser o bastante nem mesmo para convencer toda a cúpula do Barcelona a respeito de seu retorno. O próprio Madrid, que sempre manifestava interesse no brasileiro, hoje não esconde a preferência em relação a Mbappé. O PSG também não.

O jovem francês faz com que o craque brasileiro pareça ser apenas mais um nome normal no elenco treinado por Tuchel.