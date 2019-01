"Todo jogador gostaria de ser treinado por Jürgen Klopp", diz Suárez

Atacante uruguaio jogou no Liverpool antes da chegada do treinador alemão, e entende que a jogar sob o comando de Klopp será difícil no futuro próximo

Luis Suárez não esconde a admiração que nutre por Jürgen Klopp. O atacante do Barcelona não chegou a atuar sob o comando do atual treinador do Liverpool, mas diz que "todo jogador" tem desejo de ser treinador por alguém do calibre do técnico.

"Atualmente nós trabalhamos em dois clubes diferentes, então isso não vem ao caso no momento. Mas, sim, todo jogador gostaria de ser treinador por Jürgen Klopp", disse o uruguaio ao 11Freunde.

Mesmo com o ataque do Liverpool sendo um dos mais poderosos da Europa ultimamente, Luis Suárez deixa saudades em Anfield. Ele jogou com a camisa dos Reds entre janeiro de 2011 e julho de 2014. Por lá ele marcou 69 gols em 110 jogos pelo time de Merseyside.

Seu último técnico nos Reds foi Brendan Rodgers, que hoje treina o Celtic, da Escócia. E foi exatamente para substituir Rodgers que Jürgen Klopp desembarcou em Liverpool, em outubro de 2015. Nesse período, Suárez já fazia história com o 'Trio MSN' (Messi, Suárez e Neymar) no Barcelona.

(Foto: Getty Images)

Mesmo assim, 'El Pistolero', como é conhecido, fala com afeto sobre o clube vermelho e diz que uma vez que o você faz parte do clube, aquilo se torna eterno.

"Qualquer um que já tenha jogado no Liverpool permanece conecetado com o clube por toda a vida. O time joga um futebol fantástico e eu estou muito interessado em ver como eles se sairão esse ano. Eu acho que podemos esperar muita coisa", falou o centroavante de 31 anos.