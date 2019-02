Todibo se mostra orgulhoso por herdar a camisa do ídolo Xavi no Barcelona

Novo camisa 6 do Barça se mostrou tímido na sua apresentação oficial

Com a transferência antecipada, Todibo foi apresentado oficialmente nesta sexta-feira (1) como jogador do Barcelona. Ainda bastante tímido e pouco a vontade para responder as perguntas dos jornalistas, o jovem de apenas 19 anos desembarca no Camp Nou com um contrato de quatro temporadas e meia.

"Estou muito feliz. É um sonho para mim, estou muito orgulhoso de mim e da minha família que está hoje aqui comigo. Meu objetivo agora é aprender. Nestas semanas quero crescer, conhecer meus companheiros de equipe, o clube e me integrar.

Herdeiro de Xavi, o jogador ainda exaltou as qualidades do espanhol e apontou que ainda não conversou com Ernesto Valverde.

"Eu amava Xavi quando era pequeno e seguia o Barça. É importante trazer seu número e espero ser um bom sucessor, apontou.

"Ainda não falei com o meu treinador, espero poder fazer isso nesta tarde, por isso não sei o que ele espera de mim", completou.