O confronto entre Espanha e Croácia em Split, nesta terça-feira, não será apenas uma partida qualquer para Dani Olmo, meio-campista do Barcelona, que retorna ao país que o acolheu quando tinha dezesseis anos, época em que deixou a Espanha ao lado da mãe para viver sua primeira aventura no Dínamo Zagreb, um passo que moldou uma parte importante de sua personalidade e de sua trajetória.

Andy Bara, agente de Olmo, revelou que o jogador da seleção espanhola destina, desde que saiu do Dínamo Zagreb em 2020, 2% de seu salário anual total à instituição de caridade Vukovar, um hábito que manteve durante sua passagem pelo Leipzig e, posteriormente, após sua transferência para o Barcelona.

Olmo não costumava falar sobre essa contribuição, que preferia manter longe dos holofotes, até que seu agente revelou os detalhes, afirmando: "Desde que saiu do Dínamo Zagreb, Olmo doa 2% de seu salário anual total à instituição de caridade Vukovar".

Quando foi questionado sobre o assunto durante uma coletiva de imprensa, o jogador do Barcelona não escondeu sua surpresa com a repercussão de sua história, mas falou sobre ela com simplicidade, relembrando os sentimentos de sua partida da Croácia: "Quando fui embora, senti gratidão pela Croácia e quis retribuir".

Olmo acrescentou que quis destinar parte de seu salário "à família de Vukovar", após sentir que era seu dever retribuir algo ao país que lhe deu uma oportunidade importante no início de sua caminhada, destacando que sua contribuição não passa de uma simples tentativa de participar do apoio à cidade e aos seus moradores.

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As doações vieram por meio da iniciativa "Common Goal", fundada pelo ex-jogador da seleção espanhola Juan Mata, enquanto Olmo manteve seu vínculo com Vukovar, cidade que carrega uma memória dolorosa da Guerra dos Bálcãs.

Anos depois de deixar a Croácia, Olmo retorna a ela desta vez com a camisa da seleção espanhola, mas, entre o gramado e a seleção, resta outra história que não aparece nos resultados das partidas: a história de um jovem que não esqueceu o lugar que o acolheu quando pequeno e decidiu retribuir quando se tornou capaz de fazê-lo.