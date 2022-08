Tocantinópolis x São Bernardo FC: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série D

Partida acontece neste domingo (21), pelas quartas de final da Série D; veja como acompanhar na internet

Valendo vaga na semifinal da competição, Tocantinópolis e São Bernardo se enfrentam neste domingo (21), no Ribeirão, a partir das 15h30 (de Brasília), pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Brasileiro Série D. A partida terá transmissão ao vivo do InStat Tv, no streaming.

Para esse duelo, o time do técnico Jairo Nascimento, o Tocantinópolis, não terá nenhum desfalques e, por isso, deve contar com a mesma equipe que bateu o Santa Cruz.

O São Bernardo, por sua vez, deverá manter a mesma formação do empate que garantiu o time nesta fase com o Bahia de Feira, por 1 a 1.

Prováveis escalações

Possível escalação do Tocantinópolis: Jeferson; Marcinho, Betão, Wanderson, Chico Bala; Alan Maia, Tiago Bagagem, Jheimy; Hiltinho, Everson Bilal e Gustavo Gomes.

Possível escalação do São Bernardo: Alan; Wellisson, Pedro, Paulo Paraíba, Duda; Peterson, Diones, Cazumba; Eduardo, Zé Oliveira e Deon.

Desfalques da partida

Tocantinópolis:

Sem desfalques confirmados

São Bernardo:

Sem desfalques confirmados

Quando é?

JOGO Tocantinópolis x São Bernardo DATA Domingo, 21 de agosto de 2022 LOCAL Estádio João Ribeiro - Tocantinópolis, TO HORÁRIO 15h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Andre Luiz de Freitas (GO)

Assistentes: Tiago Gomes e Hugo Savio (GO)

Quarto árbitro: Gabriel dos Santos Queiroz (TO)

VAR: Héber Roberto Lopes (SC)

Últimos resultados e próximos jogos

Tocantinópolis

JOGO CAMPEONATO DATA Santa Cruz 0 x 0 Tocantinópolis Série D 7 de agosto de 2022 Tocantinópolis 1 x 0 Santa Cruz Série D 14 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Bernardo x Tocantinópolis Série D 27 de agosto de 2022 16h (de Brasília)

São Bernardo

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia de Feira 0 x 1 São Bernardo Série D 6 de agosto de 2022 São Bernardo 1 x 1 Bahia de Feira Série D 13 de agosto de 2022

Próximas partidas