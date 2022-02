Tocantinópolis x Náutico: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa do Brasil 2022

Tocantinópolis e Náutico se enfrentam nesta quarta-feira (23), em Tocantins, a partir das 20h30 (de Brasília), pela primeira fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e no Premiere, no pay-per-view.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Tocantinópolis x Náutico DATA Quarta-feira, 23 de fevereiro de 2022 LOCAL Estádio João Ribeiro - Tocantinópolis, Tocantins HORÁRIO 20h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV, na TV fechada, e o Premiere, no pay-per-view, são os canais que vão transmitir o jogo desta quarta-feira (23), no Ribeirão.

MAIS INFORMAÇÕES

Por uma vaga na segunda fase da Copa do Brasil, Tocantinópolis e Náutico se enfrentam. Para o duelo, a equipe de Tocantins chega empolgada pelo começo de temporada, já que vem de três vitórias seguida no campeonato local.

Já o Náutico, que disputa o Campeonato Pernambucano e a Copa do Nordeste, vem de altos e baixos neste começo de temporada. No campeonato local, o time ocupa o quarto lugar, com nove pontos. Na Copa do Nordeste, o time está no terceiro lugar do Grupo B, com oito pontos.

Para o duelo, além disso, a equipe conseguiu junto ao Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol de Santa Catarina (TJD-SC) o efeito suspensivo integral de 90 da punição imposta a Felipe Conceição, técnico da equipe, por conta de uma expulsão enquanto treinador da Chapecoense. Dessa forma, o treinador poderá fazer sua estreia no comando técnico do time.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

TOCANTINÓPOLIS

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Tocantinópolis 2 x 1 Araguacema Cameponato Tocantinense 12 de fevereiro de 2022 Gurupi 0 x 2 Tocantinópolis Campeonato Tocantinense 19 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Tocantinópolis x Bela Vista Campeonato Tocantinense 26 de fevereiro de 2022 18h30 (de Brasília) Tocantinópolis x União Carmolandense Campeonato Tocantinense 1 de março de 2022 18h30 (de Brasília)

NÁUTICO

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Vera Cruz 1 x 2 Náutico Campeonato Pernambucano 17 de fevereiro de 2022 CSA 3 x 1 Náutico Copa do Nordeste 20 de fevereiro de 2022

Próximas partidas