Tocantinópolis x Athletico-PR: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa do Brasil 2022

Tocantinópolis e Athletico-PR se enfrentam nesta quarta-feira (20), no João Ribeiro, a partir das 19h (de Brasília), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV 3, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Tocantinópolis x Athletico-PR DATA Quarta-feira, 20 de abril de 2022 LOCAL João Ribeiro - Tocantinópolis, TO HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV 3, na TV fechada, e o Premiere, no pay-per-view, são os canais que vão transmitir o jogo desta quarta-feira (20), no João Ribeiro.

MAIS INFORMAÇÕES

Vindo de derrota para o Atlético-MG por 1 a 0 no Brasileirão, o Athletico-PR volta as atenções para a estreia na Copa do Brasil.

Porém, por conta da sequência de jogos dura - Flamengo no sábado (23), pelo Brasileiro, e Libertad, na próxima terça-feira (27), pela Libertadores -, o técnico Carille adiantou que pode poupar alguns jogadores para o confronto fora de casa nesta quarta.

"Pelo nosso calendário, eu vou ter que rodar o time. Não tem como. Estamos em abril, tem jogadores com dois jogos, outros estreando. Tenho um grupo qualificado", afirmou.

Do outro lado, o Tocantinópolis chega na terceira fase da Copa do Brasil após ter eliminado o Náutico por 1 a 0 na primeira fase, e o Cascavel por 2 a 0, na segunda fase.

Esta é a terceira participação do clube no torneio. Antes esteve nas edições de 2003 e 2016 - caiu na primeira participação para o Vitória, e depois para o Juventude.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

TOCANTINÓPOLIS

JOGO CAMPEONATO DATA Tocantinópolis 3 x 0 Interporto Campeonato Tocantinense 10 de abril de 2022 Tocantinópolis 3 x 1 Tuna Série D 17 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fluminense x Tocantinópolis Série D 24 de abril de 2022 16h (de Brasília) Tocantinópolis x Pacajus Série D 30 de abril de 2022 16h (de Brasília)

ATHLETICO-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Athletico-PR 1 x 0 The Strongest Libertadores 14 de abril de 2022 Athletico-PR 0 x 1 Atlético-MG Brasileirão 17 de abril de 2022

Próximas partidas