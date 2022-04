Tocantinópolis x Athletico-PR: escalação, desfalques e mais do jogo da Copa do Brasil 2022

A bola vai rolar nesta quarta-feira (20) para Tocantinópolis x Athletico-PR, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, a partir das 19h (de Brasília), no Ribeirão.

Vindo de derrota para o Atlético-MG por 1 a 0 no Brasileirão, o Furacão volta as atenções para a estreia na competição, enquanto o Tocantinópolis chega na terceira fase após ter eliminado o Náutico e o Cascavel.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto no Ribeirão, o Athletico-PR entrará em campo com um time misto já visando o duelo contra o Flamengo, pelo Brasileirão, e Libertad, pela Libertadores.

Assim, o técnico Fábio Carille deve ter em campo apenas o goleiro Bento e o volante Hugo Moura entre os titulares.

Do outro lado, o Tocantinópolis, sob o comando do técnico Jairo Nascimento, terá força máxima, com o retorno de Everson Bilau, recuperado de lesão.

Possível escalação do Tocantinópolis: Jefferson; Marcinho, Betão, Wanderson e Chico Bala; Pedro Dias, Tiago Bagagem e Raí; Alan Maia, Bilau (Veraldo) e Jheimy.

Possível escalação do Athletico-PR: Bento; Khellven, Lucas Halter, Lucas Fasson e Pedrinho; Hugo Moura (Pablo Siles), Christian (Matheus Fernandes) e Marlos; Cuello, Pedro Rocha (Vitor Bueno) e Pablo.

DESFALQUES

TOCANTINÓPOLIS:

-

ATHLETICO-PR:

Orejuela e Vitor Roque: regulamento da CBF

Pedro Henrique, Matheus Felipe, Abner, Bryan Garcia, David Terans, Vitinho, Cannobio e Marcelo Cirino: preservados

ARBITRAGEM

Árbitro: Jean Pierre Goncalves - RS

Assistentes: Leirson Peng Martins e Lucio Beiersdorf - RS

Quarto árbitro: Alisson Sidnei Furtado - TO

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Tocantinópolis e Athletico-PR será transmitido ao vivo pelo SporTV 3, na TV fechada, nesta quarta-feira (20).