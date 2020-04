TNT vai passar jogo histórico da Liga dos Campeões: qual é a próxima reprise?

Canal tem preenchido parte de sua programação com jogos memoráveis da Champions League

Com o futebol mundial paralisado devido ao surto do novo coronavírus, o canal TNT decidiu montar uma programação especial com jogos históricos da Liga dos Campeões, enquanto a bola não volta a rolar oficialmente.

Confira a programação!

QUAL É A PRÓXIMA REPRISE DA LIGA DOS CAMPEÕES NA TNT?



Foto: Getty Images

A final mais incrível e histórica de todos os tempos será reprisada nesta terça-feira (7), às 16h (de Brasília) pelo canal TNT. Após ver o abrir 3 a 0 no placar, o correu atrás com um time notavelmente inferior e venceu nos pênaltis após empatar o duelo ainda no tempo normal.

Mais times

Ficha técnica:

Placar: Milan 3 (2) x (3) 3 Liverpool

Data: 25 de maio de 2005

Local: Estádio Ataturk - Istambul,

Público: 70.024

Escalação do Milan: Dida; Cafu, Stam, Nesta e Maldini; Seedorf (Serginho), Pirlo e Gattuso (Rui Costa); Kaká, Crespo (Tomasson), Shevchenko. Técnico: Carlo Ancelotti

Escalação do Liverpool: Dudek; Finnan (Hamman), Hyypia, Carragher, Traoré; Kewell (Smicer), Xabi Alonso, Gerrard e Riise; Luís Garcia e Milan Baros (Cissé). Técnico: Rafa Benítez



Foto: Getty Images

Já na quarta-feira (8), os torcedores poderão relembrar a final entre e , disputada no dia 28 de maio de 2011. Na ocasião, o clube catalão, liderado por Lionel Messi ganhou por 3 a 1 e levou o quarto título da Liga dos Campeões.

Mais artigos abaixo

Ficha técnica:

Placar: Barcelona 3 x 1 Manchester United

Data: 28 de maio de 2011

Local: Wembley,

Público: 87.695

Escalação do Barcelona: Valdés; Daniel Alves (Puyol), Piqué, Mascherano, Abidal, ; Xavi, Busquets, Iniesta; Pedro, Messi e Villa. Técnico: Pep Guardiola

Escalação do Manchester United: Van der Sar; Fábio (Nani), Vidic, Ferdinand e Evra; Carrick (Scholes), Park Ji-Sung, Giggs e ; Rooney e Chicharito. Técnico: Alex Ferguson

PROGRAMAÇÃO TNT - REPRISE DA UCL