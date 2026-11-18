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O Milan quer Endrick em janeiro. Os rumores das últimas semanas ganham confirmação no Brasil: segundo a TNT Sports, Cardinale tem uma proposta pronta pelo talento brasileiro.

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Apesar das negativas de praxe, como a de Mourinho, que descartou uma saída antes da partida da Champions League contra a Roma, e das declarações dos últimos dias (por exemplo, a de Endrick, que ontem teria dito que "quer ficar a vida toda no Real Madrid"), o ex-astro do Palmeiras, que completou 20 anos em julho passado, pode sair no início do ano que vem. E por uma fórmula diferente da prevista pelo Real Madrid, ou seja, um empréstimo até junho.

A ideia do Real Madrid era proporcionar a Endrick uma espécie de repetição da passagem pelo Lyon: um empréstimo de janeiro a maio para que ganhasse minutos em campo, recuperasse a confiança e tivesse sequência, antes de voltar a Valedebebas ao fim da temporada. O cenário que se desenha, porém, é diferente, porque há quem esteja disposto a comprar os direitos de Endrick imediatamente, sem esperar até junho.

É o caso do Milan, que considera o brasileiro prioridade absoluta. Segundo a TNT Sports Brasil Cardinale e sua equipe já teriam conversado com a diretoria do Real Madrid e com a Roc Nation, responsável pelos negócios de Endrick e com a qual há um canal privilegiado. Brett Yormark, CEO da Milan Sports & Entertainment, é irmão gêmeo de Michael Yormark, presidente e CEO da Roc Nation Sports International.

O Milan não está interessado em um empréstimo: quer contratar o jogador em definitivo desde já. A proposta, que deve chegar nos próximos dias, será de 70 milhões de euros, sendo 60 milhões fixos e 10 milhões em bônus. O salário de Endrick também seria aumentado. Atualmente, ele recebe cerca de 3 milhões de euros líquidos, com contrato até 2030.

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O Real Madrid, inicialmente relutante diante da possibilidade de perdê-lo, abriu as portas para o negócio, mas exige a inclusão de duas cláusulas: a primeira prevê a possibilidade de recomprar Endrick por 85 milhões de euros (ainda é preciso definir se o prazo para a "recompra" seria de um ou dois anos); a segunda daria ao Real a possibilidade de igualar uma eventual oferta futura, com o objetivo de reduzir a chance de Endrick reforçar o Barcelona ou outro grande clube europeu no futuro.

Segundo a TNT Sports Brasil Mourinho ainda não deu o aval para a venda do brasileiro, a quem escalou sete vezes neste ano, num total de 141 minutos. O brasileiro foi titular apenas uma vez e jogou 70 minutos no 4 a 1 de 18 de outubro passado contra o Sevilla.