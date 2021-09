TNT deixa o Brasileirão: quem vai transmitir o campeonato em 2022?

Veja onde assistir jogos do Campeonato Brasileiro 2022 após a saída da Turner

Temos novidade nas transmissões do Campeonato Brasileiro. À partir da edição de 2022, a WarnerMedia, que transmitia partidas na TNT e no Space, não irá mais exibir jogos da competição, como anunciou nesta terça-feira, 28 de setembro.

Assim, Palmeiras, Santos, Athletico-PR, Juventude, Fortaleza, Ceará e Bahia terão que procurar nova casa para exibir seus jogos na TV fechada em 2022.

A Turner utilizará uma cláusula de saída estabelecida em 2020 para romper o contrato, sem o pagamento de multa. O contrato original iria até o final da temporada de 2024 e os clubes que assinaram já podem negociar com outras redes de televisão - e utilizar a Lei do Mandante para vender partidas separadamente.

Com a saída da Turner, então, pode bater a dúvida: como fica as transmissões do Brasileirão à partir de 2022? Listamos onde você poderá assistir seu clube na TV aberta, TV fechada e pay-per-view.

Quem vai transmitir o Brasileirão 2022?

TV aberta

TV Globo: América-MG, Athletico-PR, Atlético-GO, Atlético-MG, Bahia, Ceará, Chapecoense, Corinthians, Cuiabá, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Internacional, Juventude, Palmeiras, RB Bragantino, Santos, São Paulo e Sport;

Por enquanto, todos os 20 atuais participantes da Série A do Brasileirão tem contrato com a Globo na TV aberta até o final de 2024 - outros clubes que podem subir para a primeira divisão, como Botafogo, Goiás e Vasco, também tem vínculo até 2024.

TV fechada

SporTV: América-MG, Atlético-GO, Atlético-MG, Chapecoense, Corinthians, Cuiabá, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, RB Bragantino, São Paulo e Sport;

América-MG, Atlético-GO, Atlético-MG, Chapecoense, Corinthians, Cuiabá, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, RB Bragantino, São Paulo e Sport; Sem contrato: Athletico-PR, Bahia, Ceará, Fortaleza, Juventude, Palmeiras e Santos;

Com a saída da Turner, sete dos 20 participantes da Série A do Brasileirão estão livres para negociar com qualquer rede de televisão à partir de 2022. Todos os outros tem contrato com o SporTV - o Coritiba, caso suba, também estará livre para negociar.

Pay-per-view

Premiere: América-MG, Atlético-GO, Atlético-MG, Bahia, Ceará, Chapecoense, Corinthians, Cuiabá, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Internacional, Juventude, Palmeiras, RB Bragantino, Santos, São Paulo e Sport

América-MG, Atlético-GO, Atlético-MG, Bahia, Ceará, Chapecoense, Corinthians, Cuiabá, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Internacional, Juventude, Palmeiras, RB Bragantino, Santos, São Paulo e Sport Sem contrato: Athletico-PR

19 dos 20 participantes da Série A do Brasileirão tem contrato com o Premiere no pay-per-view. O único que não vendeu seus jogos para o serviço da Rede Globo é o Athletico-PR.