TJD pode denunciar de atentado até racismo no GreNal que não aconteceu

O Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) do Rio Grande do Sul vai aguardar por maiores detalhes da investigação que vem sendo feita pela Polícia Civil sobre o atentado ao ônibus da delegação do Grêmio, que foi atingido por pedras arremessadas por torcedores do Inter, na chegada ao Estádio Beira-Rio, para o clássico que seria disputado no último sábado (26).

As imagens não são claras em relação se as pedras foram arremessadas do lado de dentro do complexo Beira-Rio ou pelos torcedores que estavam do lado de fora. No entender de alguns juristas do TJD-RS, para ser feita denúncia contra o Inter é preciso que as pedras tenham partido do lado de dentro do complexo do estádio colorado, caso contrário não teria como o Inter ser denunciado.

Dois torcedores do Inter foram detidos, sábado, como suspeitos de terem arremessado as pedras que atingiram o ônibus tricolor e consequentemente acertado o volante Villasanti, causando traumatismo craniano no atleta.

Mas por falta de provas consistentes a Polícia Civil decidiu por libertar os dois suspeitos e dar sequência à investigação na procura dos responsáveis pelo atentado.

Outras duas imagens de ocorrências no clássico também estão sendo analisadas pelos procuradores do TJD-RS. Uma é de injúria racial, cometida por um torcedor gremista que foi filmado supostamente imitando um macaco em direção a torcedores do Inter.

A outra imagem é de um torcedor do colorado arremessando uma cadeira do estádio em direção a torcida do Grêmio. Estas duas imagens estão sendo analisadas e poderão virar denúncias contra Grêmio e Internacional.