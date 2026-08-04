Tjaronn Chery tem recado muito claro para Kodai Sano após Olympiacos x NEC

Tjaronn Chery está orgulhoso da atuação do NEC contra o Olympiacos. No jogo de ida da terceira fase preliminar da Champions League, ficou no 0 a 0 em solo grego. Um grande resultado do NEC, que teve uma preparação conturbada.

Isso teve tudo a ver com Kodai Sano, que desistiu do duelo na última hora. O meio-campista japonês chegou a um acordo com o PSV sobre sua transferência e, por isso, decidiu não entrar em campo. Mais cedo, ele explicou a Dick Schreuder que não queria jogar.

“Sim, no fim das contas, é claro que sabíamos que havia muito interesse no Sano”, começou Chery, em entrevista a Noa Vahle, da Ziggo Sport. “Sabíamos que o PSV estava muito perto de um acordo, então no fim eu entendo completamente o garoto.”

“Amanhã ele vai ao PSV para o exame médico e, no fim, não quis correr o risco de se machucar esta noite. Todos nós entendemos isso completamente”, disse Chery, que, portanto, não culpa em nada o companheiro de equipe.

Jamiro Monteiro foi escolhido na última hora como substituto de Sano no meio-campo. “Ele jogou de forma excelente”, avaliou Chery. “Então também trouxemos de volta bons jogadores.”

“Acho que deu para ver que temos uma equipe excelente”, disse o capitão, orgulhoso, ao relembrar o empate com o Olympiacos. “O treinador ainda vai querer mais alguns jogadores, e com certeza ainda haverá alguns atletas saindo, mas no fim temos uma boa diretoria que vai lidar com isso. Então não estamos preocupados.”

Assim, não é segredo que Sami Ouaissa ainda gostaria de fazer uma transferência neste verão. O destaque aguarda uma aproximação do Feyenoord, mas o clube de Roterdã segue esperando por enquanto. Provavelmente, o diretor técnico Dévy Rigaux só entrará em ação quando Anis Hadj Moussa for vendido.