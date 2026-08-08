Tjaronn Chery parece entender pouco da substituição: "Isso você tem que perguntar ao treinador"

A primeira rodada da nova temporada da Eredivisie já trouxe uma grande surpresa. O NEC foi derrotado no próprio Goffertstadion pelo Telstar (1 a 2) e precisa se recuperar muito rapidamente, porque daqui a três dias acontece o jogo de volta da fase preliminar da Champions League contra o Olympiakos.

Com menos de um minuto de jogo, o Telstar abriu o placar com Patrick Brouwer, o homem que, na metade do primeiro tempo, também deu a assistência para o 0 a 2 de Rui Mendes. Kaj Sierhuis fez o 1 a 2 na reta final, mas o NEC já não conseguiu mais buscar o empate.

A derrota da equipe de Nijmegen é surpreendente, entre outros motivos porque ela ainda empatou de forma meritória nesta semana no jogo de ida contra o Olympiakos (0 a 0). Na terça-feira já é a volta e, por isso, é preciso virar a chave rapidamente.

"Essa pesa muito", disse o capitão Tjaronn Chery à ESPN. "Depois da semana passada, em que você jogou bem na Europa, você entrega o jogo assim aqui. Nós definitivamente não fomos nós mesmos. No primeiro minuto, sofremos o 0 a 1. Estávamos todos dormindo ali. Aí você joga contra si mesmo."

"Depois de um quarto de hora, você leva o 0 a 2 e aí fica muito difícil. No segundo tempo, só nós tivemos a bola, mas criamos poucas chances. Como isso é possível? É difícil dizer. Não saiu. Na terça-feira temos outra partida importante."

Também chamou atenção o fato de Chery ter sido substituído aos 64 minutos. Isso enquanto o veterano de 38 anos foi justamente o cérebro criativo do NEC na temporada passada. "Você tem que perguntar isso ao treinador", disse o surinamês, inicialmente sem revelar muito sobre seus sentimentos após a substituição.

"Mas eu estou ready de qualquer forma", continuou Chery, confirmando então que poderia ter continuado em campo. "Sim, claro. No fim das contas, tínhamos que vencer aqui, isso era simplesmente nossa obrigação. Se você começa assim, não merece vencer. Temos que juntar as cabeças e ir com tudo para terça-feira", concluiu.