Tjark Ernst passou sem ser vazado pela terceira vez seguida na noite de sábado pelo Feyenoord. Depois das vitórias anteriores sobre o PEC Zwolle (0 a 7) e o FC Utrecht (5 a 0), desta vez o AZ foi derrotado sem marcar gols: 2 a 0. Após a partida, o goleiro alemão falou à ESPN.

“É uma sensação boa”, disse Ernst sobre seu novo jogo sem sofrer gols. “Não só para mim, mas para todo o time. Defendemos bem nos últimos três jogos, realmente como uma equipe.”

“Hoje também defendemos bem os cruzamentos. Sabíamos que o adversário de hoje era muito bom, então estou muito feliz por não termos sofrido gols hoje.”

Pouco antes do intervalo, o AZ pareceu ganhar um pênalti, porque Ernst teria derrubado Mexx Meerdink. No entanto, o árbitro Danny Makkelie foi chamado pelo VAR ao monitor e voltou atrás em sua decisão depois de rever as imagens: sem pênalti.

“Eu não tive a sensação de que o toquei”, disse Ernst sobre Meerdink. “Também falei isso imediatamente ao árbitro. Depois da partida, conversei rapidamente com o árbitro, e aí ele disse que talvez tenha havido um contato leve, mas que não foi suficiente para um pênalti. Você também vê para onde a bola vai: para fora do campo. Ela não vai na direção do gol.”

“Agora eu vejo que meu pé se move um pouco. Mas o árbitro disse que, na visão dele, não foi suficiente para um pênalti. Também porque a bola saiu, e porque o contato foi muito leve. Mas, no momento em si, eu não senti nada.”

“Fico absolutamente feliz por não ter sido marcado pênalti. Mas também acho que foi a decisão correta”, concluiu Ernst.