Compartilhar Siga GOAL no Google

O técnico da Inter, Cristian Chivu, fez uma avaliação dura do desempenho de sua equipe, apesar da vitória histórica fora de casa contra o Venezia. A Inter registrou oficialmente seu melhor início de campanha na Serie A na era dos três pontos por vitória, mas o treinador ficou longe de se mostrar satisfeito com a atuação.

Publicidade

Início recorde apesar da atuação ruim

Os números da atual campanha da Inter são inegavelmente impressionantes, mas o elenco mantém os pés no chão. Com oito vitórias e um empate nas nove primeiras partidas, a Inter teve um início inédito na história do clube desde a adoção dos três pontos por vitória. Chivu, porém, não tinha motivos para comemorar ao analisar a dificuldade da vitória mais recente, em Veneza.

Com uma franqueza rara entre técnicos que acabam de vencer, Chivu apontou várias deficiências técnicas e físicas. “Pouca energia, lentidão para fazer certas coisas, um pouco de surpresa com a linha defensiva recuada deles, embora soubéssemos que seria assim, lentidão na movimentação e para atacar a linha defensiva… Mas tudo bem, jogamos a cada três dias. Tivemos um pouco de sorte hoje para conseguir a vitória. Não sei se devo dizer que foi isso que contou ou se o que contou foi termos acreditado até o fim, com tudo o que tínhamos”, disse à Sky Sport Italia.

Provedel salva a Inter

Embora o placar sugira uma vitória tranquila fora de casa, a partida foi muito mais equilibrada. A Inter dependeu bastante de seu goleiro para manter a vantagem durante os períodos de pressão contínua dos donos da casa. Chivu fez questão de destacar os jogadores que sustentaram a equipe quando o plano tático parecia não funcionar diante de um Venezia determinado.

“Também corremos riscos”, continuou Chivu. “Provedel nos manteve no jogo e, no fim, conseguimos vencer com experiência, força e determinação, além de sorte. O próximo clássico? Vamos tentar recuperar as energias nos próximos dias, inclusive a energia mental. Refiro-me sobretudo a alguns jogadores que hoje precisei sacrificar no intervalo para tentar dar um choque na equipe. Se pudesse, provavelmente teria trocado o time inteiro.”

Publicidade Publicidade

O fantasma do Catania de 2010

A tarde difícil trouxe a Chivu lembranças específicas de seus tempos de jogador sob o comando de Jose Mourinho. Ele recordou uma famosa derrota por 3 a 1 para o Catania durante a temporada 2009/10, marcada pela conquista da tríplice coroa, em uma partida na qual a equipe se sentiu sem energia e excessivamente confiante. Chivu disse ter sentido algo semelhante no primeiro tempo contra o Venezia e temeu que aquele tropeço histórico se repetisse.

Tópicos relacionados

“São aquelas partidas clássicas que acontecem em uma temporada, duas ou três por ano, em que você chega com pouca energia e pouca convicção e acha que vai conseguir vencer fazendo o mínimo”, comentou Chivu.

Em busca de evolução

Apesar dos 25 pontos conquistados em 27 possíveis, o técnico da Inter insiste que seu elenco ainda pode melhorar. A comissão técnica administra com cuidado a pressão de defender o título, para evitar que os jogadores se acomodem após as conquistas nacionais recentes. Manter o foco em meio a uma sequência apertada de jogos segue como o principal desafio da comissão técnica.

Publicidade

“Podemos e devemos melhorar, partimos disso”, confirmou Chivu ao falar sobre a possibilidade de evolução. “Nunca é fácil ter um começo como este e não podemos perder a dedicação que estamos mostrando em campo, especialmente depois de um ano em que conquistamos alguns troféus. Todos sabemos que o ano seguinte é o mais difícil e estamos trabalhando com os pés no chão.”