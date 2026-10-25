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O técnico do Borussia Dortmund, Niko Kovac, e o diretor-geral Lars Ricken elogiaram a força mental do time e a qualidade do elenco após a vitória por 1 a 0 sobre o Eintracht Frankfurt. Maxi Beier, que entrou no fim da partida, marcou o gol da vitória e levou o Dortmund à liderança da Bundesliga.

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BVB assume a liderança após drama nos minutos finais no Signal Iduna Park

O Borussia Dortmund chegou ao topo da tabela da Bundesliga graças a uma vitória suada por 1 a 0 sobre o Eintracht Frankfurt no Signal Iduna Park. Depois de 80 minutos sem gols, o reserva Maxi Beier tabelou com Jobe Bellingham, que também entrou no decorrer da partida, para marcar um belo gol da vitória.

O triunfo encerrou uma sequência exigente de jogos para a equipe de Niko Kovac, que vinha de viagens recentes para partidas fora de casa.

Agora, o Dortmund aguarda o confronto entre o SC Freiburg, terceiro colocado, e o Bayern de Munique, vice-líder, para saber se permanecerá no topo.

Kovac elogia a determinação da equipe após sequência exigente de jogos

Ao comentar o período desgastante, o técnico Niko Kovac elogiou seus jogadores por encontrarem uma forma de vencer um adversário forte. “Depois de uma sequência de dias tão exigente, tivemos de nos esforçar ao máximo nesta partida contra uma equipe muito boa do Eintracht”, afirmou Kovac em entrevista coletiva após o jogo.

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“No segundo tempo, conseguimos aumentar a pressão, impedimos o adversário de criar chances e saímos de campo com uma vitória merecida.”

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“O que mais importa para mim é que vencemos uma equipe de qualidade. É isso que levamos deste jogo”, acrescentou o treinador croata.

Lars Ricken destaca impacto decisivo dos reservas

O diretor-geral do Borussia Dortmund, Lars Ricken, concordou com Kovac na zona mista e ressaltou que a contribuição dos jogadores que saíram do banco fez a diferença. “Esta vitória não era garantida. Temos viajado muito desde o fim de agosto”, observou Ricken.

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“Continuamos aumentando a pressão até conseguirmos deixar o Eintracht na situação que queríamos.”

“É ótimo saber que dois jogadores que saíram do banco decidiram a partida para nós... isso também faz bem para a nossa confiança”, enfatizou Ricken.

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