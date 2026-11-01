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O meio-campista do Bayern de Munique Konrad Laimer expressou profunda frustração após o campeão empatar por 2 a 2 com o Borussia Dortmund, apesar de ter finalizado 23 vezes e registrado 4,18 em gols esperados (xG). Harry Kane desperdiçou um pênalti no segundo tempo, e o Bayern acertou a trave três vezes.

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Bayern domina, mas fica no empate apesar dos números ofensivos expressivos

O Bayern de Munique dominou o Borussia Dortmund durante os 90 minutos na Allianz Arena, mas teve de se contentar com um empate por 2 a 2. Konrad Laimer abriu o placar, e Dayot Upamecano recolocou o Bayern em vantagem após o gol de empate de Serhou Guirassy.

O Bayern finalizou 23 vezes, sendo 18 de dentro da área, e alcançou uma marca de 4,18 em gols esperados (xG).

Em contraste, o Dortmund aproveitou duas das poucas oportunidades que teve, com um xG de apenas 0,63.

Laimer lamenta segundo tempo sem recompensa

Laimer, que teve uma atuação de destaque de uma área à outra, afirmou que o Bayern jogou bem o suficiente para conquistar uma vitória tranquila. “Tivemos chances suficientes para marcar mais gols. Não acho que o Dortmund tenha tido, no segundo tempo, outras chances além das duas em que marcou”, afirmou Laimer.

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“Achei que nosso segundo tempo foi até melhor que o primeiro. Jogamos melhor, movimentamos melhor a bola e criamos muitas chances. Só não conseguimos convertê-las hoje.”

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“No fim, sofremos um gol aos 90 minutos que não deveríamos ter sofrido. Aí terminamos com um empate por 2 a 2, que certamente terá um gosto melhor para o Dortmund do que para nós”, acrescentou o austríaco.

Bolas na trave e pênalti perdido custam caro

A dificuldade do Bayern para definir a partida foi agravada pela falta de sorte: o time campeão acertou a trave três vezes. Michael Olise acertou a trave logo no início, enquanto Harry Kane mandou a bola no travessão em uma cobrança de pênalti.

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Lennart Karl, que entrou durante a partida, também acertou a trave nos acréscimos, antes do gol de empate de Fabio Silva nos minutos finais.

Laimer ressaltou a importância de contar com todo o elenco: “Estamos entrando agora em uma fase em que cada jogador é importante. Seguimos unidos.”

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Campeão busca reação em Madri

Com o empate, o Bayern segue na liderança da Bundesliga, com 18 pontos, à frente do Dortmund pelo saldo de gols.

O elenco viajará à Espanha para enfrentar o Atlético de Madrid na Champions League, na terça-feira.

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O Bayern busca transformar seu domínio na criação de chances em três pontos na Europa.