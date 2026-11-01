Bayern domina, mas fica no empate apesar dos números ofensivos expressivos
O Bayern de Munique dominou o Borussia Dortmund durante os 90 minutos na Allianz Arena, mas teve de se contentar com um empate por 2 a 2. Konrad Laimer abriu o placar, e Dayot Upamecano recolocou o Bayern em vantagem após o gol de empate de Serhou Guirassy.
O Bayern finalizou 23 vezes, sendo 18 de dentro da área, e alcançou uma marca de 4,18 em gols esperados (xG).
Em contraste, o Dortmund aproveitou duas das poucas oportunidades que teve, com um xG de apenas 0,63.
Laimer lamenta segundo tempo sem recompensa
Laimer, que teve uma atuação de destaque de uma área à outra, afirmou que o Bayern jogou bem o suficiente para conquistar uma vitória tranquila. “Tivemos chances suficientes para marcar mais gols. Não acho que o Dortmund tenha tido, no segundo tempo, outras chances além das duas em que marcou”, afirmou Laimer.
“Achei que nosso segundo tempo foi até melhor que o primeiro. Jogamos melhor, movimentamos melhor a bola e criamos muitas chances. Só não conseguimos convertê-las hoje.”
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“No fim, sofremos um gol aos 90 minutos que não deveríamos ter sofrido. Aí terminamos com um empate por 2 a 2, que certamente terá um gosto melhor para o Dortmund do que para nós”, acrescentou o austríaco.
Bolas na trave e pênalti perdido custam caro
A dificuldade do Bayern para definir a partida foi agravada pela falta de sorte: o time campeão acertou a trave três vezes. Michael Olise acertou a trave logo no início, enquanto Harry Kane mandou a bola no travessão em uma cobrança de pênalti.
Lennart Karl, que entrou durante a partida, também acertou a trave nos acréscimos, antes do gol de empate de Fabio Silva nos minutos finais.
Laimer ressaltou a importância de contar com todo o elenco: “Estamos entrando agora em uma fase em que cada jogador é importante. Seguimos unidos.”
Campeão busca reação em Madri
Com o empate, o Bayern segue na liderança da Bundesliga, com 18 pontos, à frente do Dortmund pelo saldo de gols.
O elenco viajará à Espanha para enfrentar o Atlético de Madrid na Champions League, na terça-feira.
O Bayern busca transformar seu domínio na criação de chances em três pontos na Europa.