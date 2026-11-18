Uma estreia dos sonhos para Allan
Allan, promessa do Manchester City, não poderia ter pedido um começo melhor para sua trajetória na seleção principal. O atacante entrou aos 14 minutos do segundo tempo e fez a diferença de imediato. Em seu segundo toque na bola, deu uma assistência perfeita para Rayan. Depois, também marcou para completar a goleada dos visitantes por sete gols de diferença.
Ao falar sobre esse momento marcante, o atacante expressou a enorme alegria de realizar um sonho de toda a vida. “Com certeza (foi uma estreia dos sonhos). Só de estar aqui já era um sonho realizado. Tive uma das melhores semanas da minha vida aqui, vestindo a camisa da Seleção, ao lado de grandes jogadores. Estrear com um gol e uma assistência é muito gratificante para mim”, disse, segundo o Globo Esporte.
Joia homenageia a família após gol marcante
A emoção de uma estreia dos sonhos pode tomar conta até dos jovens talentos mais tranquilos, e o atacante se deixou levar pela euforia do gol. Ele admitiu que, no primeiro momento, mal conseguiu acreditar quando a bola entrou, mas logo agiu por instinto. Em meio à festa da torcida, voltou-se para a fé e a família: fez sua comemoração habitual e prestou uma homenagem emocionante e pessoal à irmã.
“Quando vi a bola entrar, nem sabia o que ia fazer. Só pensei em agradecer a Deus e comemorar como sempre, homenageando minha irmã, do jeito que sei fazer. Cheguei ao vestiário e vi o vídeo do meu pai gritando, ajoelhado. Também fui à arquibancada ver minha esposa, que estava emocionada. Meu coração está transbordando de felicidade”, explicou.
A nova geração de talentos de Ancelotti
Carlo Ancelotti aproveitou a pausa de novembro para jogos de seleções para fazer testes no elenco e dar oportunidades a cinco caras novas. Allan foi uma das novidades de maior destaque e parece determinado a aproveitar ao máximo a chance sob o comando do experiente técnico italiano. O atacante falou sobre a importância de aproveitar cada segundo da experiência enquanto trabalha ao lado de estrelas já consagradas na Seleção.
“Estou tentando aproveitar isso ao máximo, tirar o máximo dessa experiência. Não sabemos quando voltaremos. Estar aqui é aproveitar ao máximo, aprender e também fazer um bom trabalho para que eu possa voltar”, revelou o jogador do City.
Fim de ano em grande estilo
A vitória permitiu ao Brasil encerrar 2026 em alta, com suas estrelas consagradas e jovens promessas prontas para ganhar espaço. Embora o adversário tenha oferecido pouca resistência, a fluidez do ataque brasileiro e a boa integração de jogadores como Allan apontam para um futuro promissor. A Seleção agora entra no recesso com muitos aspectos positivos a considerar enquanto se prepara para os desafios do próximo ano.