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Bruno Fernandes revelou o que pensou antes de cobrar novamente o pênalti decisivo que deu início à virada dramática do Manchester United contra a Roma. O meio-campista português admitiu que teve sorte de receber uma segunda chance após um início desastroso do confronto da Champions League em Old Trafford.

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United consegue virada dramática

O United conquistou uma suada vitória por 3 a 2 sobre a Roma na Champions League na noite de terça-feira. O resultado pôs fim a uma sequência sem vitórias que se arrastava desde 10 de setembro.

O time italiano dominou os primeiros minutos em Old Trafford. A Roma abriu uma surpreendente vantagem de 2 a 0 em apenas 18 minutos, com um gol de Matias Soule e um pênalti convertido por Donyell Malen. O Manchester United ganhou uma chance de reagir com a marcação de um pênalti em lance discutível, mas Devis Vasquez defendeu a primeira cobrança de Fernandes. O VAR, porém, determinou que o pênalti fosse cobrado novamente porque o meio-campista da Roma Bryan Cristante entrou na área antes da hora.

Fernandes admite sorte em cobrança de pênalti

Fernandes converteu a segunda cobrança e deu início à impressionante reação. O capitão do United falou sobre a enorme pressão de cobrar dois pênaltis em rápida sucessão.

“Eu sabia que era uma grande responsabilidade. Aquilo poderia mudar o jogo, e nós realmente precisávamos de um gol para ter o apoio da torcida naquele momento”, disse Fernandes à Sky Sport Italia. “O pênalti é sempre um momento de tensão, porque é só você contra o goleiro e ninguém mais pode ajudar naquela situação.

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“Sinceramente, tive sorte de o Cristante ter entrado na área cedo demais. Isso me deu a oportunidade de cobrar de novo. Na segunda vez, decidi escolher um canto e bater o mais forte que pudesse, sem tentar adivinhar para onde o goleiro iria.”

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Fernandes volta a falar italiano após veto à imprensa depois do jogo contra o Como

Fernandes pôde dar a entrevista à televisão em italiano. A autorização marcou uma mudança de postura do departamento de comunicação do clube após uma decepção recente em competição europeia. Depois de uma dura derrota por 4 a 1 para o Como, integrantes da equipe do clube teriam impedido o meio-campista de falar com a imprensa italiana, apesar dos anos em que jogou na Serie A e na Serie B. Agora, ele pôde falar abertamente sobre a crise atual em Old Trafford.

“É uma vitória muito importante, porque obviamente as coisas não estão acontecendo como queremos”, explicou Fernandes. “Tentamos fazer uma coisa e fazemos outra, sofremos gols no início dos jogos. É um momento realmente difícil, mas precisamos tentar sair dessa situação.

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“Espero que isso nos dê confiança para seguir em frente e jogar melhor, porque há qualidade neste elenco. São os mesmos jogadores de antes, acrescentamos alguns jogadores de qualidade durante o verão europeu e precisamos continuar.”

Em busca de embalo para a Premier League

A vitória de virada pode representar um ponto de inflexão importante para o clube inglês, que atravessa um momento difícil. O United agora precisa tentar levar o impulso conquistado nessa partida europeia para as competições nacionais. O time volta a campo pela Premier League no domingo, quando recebe o Aston Villa.