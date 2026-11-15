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A jovem promessa do Barcelona, Pau Cubarsi, falou sobre o momento de tirar o fôlego em que garantiu o título da Copa do Mundo para a Espanha com uma intervenção desesperada sobre a linha do gol no último minuto. O zagueiro adolescente foi o herói da final contra a Argentina ao fazer um bloqueio que ficará por muito tempo na memória dos torcedores da Espanha.

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Espanha conquista segunda Copa do Mundo em final emocionante decidida na prorrogação

A Espanha conquistou sua segunda Copa do Mundo neste verão ao superar por pouco a Argentina de Lionel Messi na final de 2026. Ferran Torres marcou o gol decisivo aos 16 minutos da prorrogação e colocou a Espanha à frente, mas o título permaneceu em disputa até os últimos segundos.

Com a Espanha sustentando a vantagem de 1 a 0 aos 120 minutos, Messi abriu a defesa com um passe de trivela para Giuliano Simeone. O ponta do Atlético de Madrid cruzou rasteiro pela frente do gol, mas Cubarsi reagiu mais rápido, chegou à bola antes de Marco Senesi e impediu o empate da Argentina.

Cubarsi relata reação em fração de segundo para impedir gol de Senesi

Ao relembrar a jogada decisiva em entrevista ao The Athletic, o zagueiro do Barcelona explicou como percebeu o perigo antes de afastar o cruzamento em cima da linha.

“Lembro do Messi com a bola perto da entrada da área e do Simeone correndo nas costas da nossa linha defensiva”, disse Cubarsi ao The Athletic. “Houve uma pequena falha de comunicação, mas, assim que Messi fez o passe, olhei rapidamente ao redor para me situar.

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“Vi Merino ao meu lado e Senesi tentando atacar o espaço entre nós dois. Percebi que Senesi estava em uma posição perigosa e, assim que Simeone começou o movimento para cruzar, soube que precisava ir ao encontro de Senesi com todas as minhas forças e deixar Deus decidir o que aconteceria.

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“Afastei a bola e caí no gramado, completamente exausto. Fiquei com o rosto no chão, sem nem olhar para trás. Percebi que não havia nenhum barulho ensurdecedor nas arquibancadas e então ergui o olhar para conferir o nosso gol. A bola não estava no fundo da rede, e soltei o ar, aliviado. Meu primeiro pensamento foi: ‘Certo, uma jogada a menos para defender antes de me tornar campeão do mundo’.”

Choque que resultou em expulsão e grandes conquistas marcam rápida ascensão

Mais cedo na prorrogação, o jogador de 19 anos também esteve no centro de um lance tenso aos 93 minutos, quando uma dividida forte resultou na expulsão do meio-campista argentino Enzo Fernandez. Ao explicar como continuou jogando apesar da dor, Cubarsi disse: “A bola estava solta, era uma dividida em que os dois tinham a mesma chance, e ambos fomos com tudo. Cheguei primeiro à bola e depois fui lançado no ar, mas nem me lembro disso. Só percebi o que tinha acontecido quando meu corpo bateu no chão. Enquanto estava no ar, senti como se minha mente também estivesse flutuando. Machuquei um pouco o punho, mas, em uma final de Copa do Mundo, a adrenalina faz você aguentar qualquer coisa.”

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Depois de priorizar o sucesso da equipe em vez do reconhecimento individual, Cubarsi ficou surpreso ao ser eleito o melhor jogador jovem do torneio imediatamente após o apito final. A premiação se soma a uma fase notável na qual ele também ganhou o prêmio Golden Boy, disputou 24 partidas pela seleção principal da Espanha e fez 141 jogos pelo Barcelona desde sua estreia em 2024.

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