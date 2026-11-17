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A promessa do Chelsea Estevao admitiu que a falta de tempo de jogo regular em Stamford Bridge tem sido motivo de frustração nesta temporada. O adolescente brasileiro reencontrou o ritmo recentemente pela seleção, mas seu futuro no clube segue em discussão enquanto gigantes europeus demonstram interesse.

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Frustração em Stamford Bridge para a promessa brasileira

O jogador de 19 anos teve um início de temporada irregular sob o comando de Xabi Alonso. Apesar da grande expectativa em torno de sua chegada ao oeste de Londres, Estevao foi titular apenas uma vez na Premier League nesta temporada. A única oportunidade veio contra o Manchester United, em 31 de outubro, quando chamou a atenção na vitória por 2 a 0. Desde então, ficou em grande parte restrito a breves participações ou permaneceu no banco durante toda a partida. Mais recentemente, ele ficou fora da equipe na derrota para o Liverpool nos pênaltis, pela Copa da Liga Inglesa, decisão que gerou discussões sobre seu papel imediato no elenco.

Alonso já tentou minimizar as preocupações com o desenvolvimento do ponta e seu espaço no elenco, afirmando publicamente que o jovem terá sua oportunidade conforme o calendário de jogos se intensificar. No entanto, relatos continuam a indicar que o ex-jogador do Palmeiras está cada vez mais desiludido com seu papel secundário no Chelsea.

Depois de entrar no intervalo da decepcionante derrota por 1 a 0 para o Sunderland, no Stadium of Light, o adolescente aproveitou a pausa para as seleções para mostrar sua qualidade: marcou um gol e deu duas assistências na goleada do Brasil por 7 a 0 sobre Singapura, no Sudeste Asiático.

Ancelotti recebe elogios após Estevao brilhar pelo Brasil

Longe das limitações táticas de Stamford Bridge, Estevao pareceu revigorado ao representar seu país. Após sua atuação decisiva no Estádio Nacional, o ponta falou sobre o estímulo psicológico proporcionado pelo técnico do Brasil, Carlo Ancelotti. Em conversa com a imprensa, o atacante destacou o contraste entre sua participação pela seleção brasileira e sua situação atual na Inglaterra. “Estou muito feliz por ter recebido minutos nos amistosos”, explicou à ESPN Brasil.

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As declarações do adolescente sugerem um desejo crescente de ter na Premier League o mesmo nível de responsabilidade que desfruta atualmente pela seleção. Estevao ressaltou que o grupo segue concentrado no próprio progresso coletivo, apesar do ruído externo que frequentemente cerca a seleção pentacampeã mundial. “Pensamos em nós mesmos, no que podemos fazer melhor… independentemente de o estádio estar cheio ou não, pensamos em fazer nossa parte para que possamos melhorar”, acrescentou.

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Getty Images

Embora seu tempo de jogo no Chelsea seja uma preocupação central, o futuro do ponta a longo prazo também está sob análise. Rumores recentes associaram o Paris Saint-Germain, campeão francês, a uma possível contratação do brasileiro, que estaria avaliando seu futuro devido à falta de oportunidades.

Questionado sobre esses rumores após o jogo contra Singapura, Estevao preferiu uma resposta bem-humorada a uma posição definitiva. Segundo o SportsCenter Brasil, o atacante apenas sorriu e respondeu “Tchau, pessoal” antes de deixar a zona mista, evitando novas perguntas sobre uma possível ida para a Ligue 1.

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Agora, as atenções voltam ao futebol de clubes, com o Chelsea se preparando para receber o Leeds United em uma partida importante neste sábado. Para Alonso, o desafio será administrar as expectativas em torno de um dos jovens talentos mais empolgantes do mundo e, ao mesmo tempo, manter uma equipe equilibrada, capaz de subir na tabela da Premier League.