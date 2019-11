Títulos, contratações e futebol bonito: o 2019 do Flamengo até aqui

A grande final da Libertadores está chegando e a Goal faz uma retrospectiva de tudo o que aconteceu com o Rubro-negro neste ano

A temporada de 2019 chega à sua reta final, e o está a um passo de conseguir dois dos maiores títulos que um clube brasileiro pode conseguir: a e o Campeonato Brasileiro. Um feito ainda inédito na vitoriosa história rubro-negra e que só o já havia conseguido nos longínquos 1962 e 1963.

Mas, para quem vê o Flamengo de Jorge Jesus hoje, o começo do ano dos cariocas parece uma realidade muito distante, em todos os sentidos. Foram contratações de peso, a , protestos da torcida, título estadual e muito mais ao longo deste ano, que pode entrar na história do clube como um dos mais vitoriosos.

Abaixo, repassamos os principais episódios dessa caminhada até a decisão contra o , neste sábado, 23 de novembro. Confira!

Reforços de peso e Florida Cup

Sem perder tempo, o Fla começou a apresentar as novidades da temporada 2019 ainda no final de 2018. No dia 29 de dezembro, o clube anunciou o primeiro reforço: Rodrigo Caio. Contestado no , o zagueiro chegou para ser o líder da defesa rubro-negra e foi, por algum tempo, a única contratação oficializada pelo time.

É da Nação, é DO NAÇÃO! Rodrigo Caio já está pronto pra honrar o Manto.



Entre para o Nação Rubro-Negra e faça o Flamengo mais forte: https://t.co/VbGJwmRL8T pic.twitter.com/3ko4kxyGZQ — Nação Rubro-Negra (@NacaoCRF) December 29, 2018

O Flamengo viajou para a disputa da Florida Cup no dia 6, somente com o zagueiro como novidade no elenco. Quatro dias depois, fez sua estreia na competição contra o , da , com um time muito diferente do atual, com Abel Braga mandando a campo um time titular com: Diego Alves; Pará, Leo Duarte, Rhodolfo e Renê; Cuéllar, Willian Arão e Diego; Ribeiro, Uribe e Vitinho.

Uribe marcou duas vezes e o Flamengo empatou o jogo contra os holandeses por 2 a 2. Nos pênaltis, melhor para os flamenguistas.

Então, no dia 11 de janeiro, começou uma semana que mudaria os rumos do Fla no ano. Naquela sexta-feira, o clube anunciou a contratação de Gabigol. Emprestado pela , ele chegou com o status de artilheiro do Brasileirão de 2018.

Um dia depois, mais uma grande contratação anunciada: Arrascaeta, maior contratação da história do Flamengo, que custou cerca de R$ 64 milhões em uma negociação arrastada junto ao . No anúncio oficial, ele repetiu Ronaldinho e disse: "Agora eu sou Mengão".

No mesmo dia, o Flamengo entrava em campo em Orlando no segundo jogo da Florida Cup. Com gol de Jean Lucas (que nem está mais no clube), o time de Abel Braga venceu o Ajax e conquistou o primeiro título do ano.

Depois de voltar dos e no último dia antes da estreia oficial, veio a notícia da contratação para fechar o trio de ataque de 2019. Bruno Henrique só foi anunciado no dia 23, mas o acordo com o Santos já estava sacramentado. Foram necessários R$ 23 milhões para contratar o atacante.

Um início complicado

No dia 20, a estreia oficial do time na temporada teve um desempenho que não agradou os mais de 46 mil torcedores presentes no Maracanã. Contra o , o Flamengo saiu perdendo, mas virou o placar e começou o ano com vitória graças a Diego e Rhodolfo.

No segundo jogo, o desempenho ruim se repetiu e não veio a vitória contra o Resende, que terminou num empate em 1 a 1. O jogo, por outro lado, ficou marcado pelas estreias de Gabigol e Arrascaeta, que passaram em branco mas participaram da jogada do golaço de Henrique Dourado, de bicicleta.

O primeiro clássico do ano aconteceu já no jogo seguinte, contra o . Pelo terceiro jogo consecutivo, o Flamengo saiu atrás do placar. Mas Bruno Henrique, estreante naquela partida, mudou o cenário da partida e brilhou com os dois gols da vitória rubro-negra por 2 a 1, entrando no intervalo no lugar de Vitinho.

Fora de campo, uma tragédia marcou o início de ano do Flamengo mais do que as contratações e vitórias do time. O incêndio no Ninho do Urubu deixou dez meninos da base mortos. O alojamento que eles dormiam pegou fogo na madrugada do dia 8 de fevereiro.

O acidente causou comoção em todo o país e as partidas sa semifinais da foram adiadas. O Flamengo entrou em campo uma semana após a tragédia e perdeu a vaga na final da competição estadual para o . Era a primeira derrota do Rubro-negro na temporada.

O título carioca

Após a eliminação precope na Taça Guanabara, o Flamengo conseguiu o título da e, com a melhor campanha na classificação geral, se classificou para as semifinais do . O empate por 1 a 1 na semifinal contra o Fluminense garantiu a vaga para a decisão, contra o .

No primeiro jogo da decisão, Bruno Henrique fez os dois gols da vitória por 2 a 0 no Nilton Santos. Cerca de 10 mil pessoas acompanharam o clássico, que tinha mando de campo vascaíno. Na volta, com gols de Arão e Vitinho, o Flamengo confirmou o favoritismo, repetiu o placar e levantou a taça num Maracanã lotado com quase 50 mil torcedores.

O título deu uma sobrevida ao técnico Abel Braga, que já vinha sendo muito criticado pela torcida e pessionado pela diretoria por não apresentar um bom futebol mesmo com tanto investimento. Abel tinha até mesmo dificuldades de escalar os reforços juntos, em especial o uruguaio Arrascaeta, reserva em vários compromissos naquele período.

Pressão, protestos e Abel fora

No meio do caminho do título carioca, o Flamengo começou a disputa da Libertadores da América. Com gol de Gabigol, o time venceu o San José na estreia do torneio, fora de casa. A partida ficou marcada pela ótima atuação de Diego Alves.

Nos dois jogos seguintes na competição continetal, o Flamengo jogou no Maracanã. Mas foram dois jogos opostos. No primeiro, uma ótima vitória contra a por 3 a 1. Já no segundo, derrota para o por 1 a 0. O desempenho em campo foi pífio e a pressão sob Abel Braga começou a aumentar.

O desempenho baixo foi escondido pela goleada do por 6 a 1 contra o San José, no Maracanã. Mas já no início do Brasileirão, a crise ficou escancarada. Após a derrota para o na segunda rodada, a diretoria rubro-negra soltou uma nota que enfureceu ainda mais os torcedores.

O objetivo da nota era apaziguar a situação e mostrar, mesmo que só externamente, um apoio a Abel Braga. Porém, choveram críticas ao conteúdo do texto, que começava com: "Um time campeão da Florida Cup, superando um dos possíveis finalistas da ", em referência ao Ajax.

Poucos dias depois dessa nota, os muros da Gávea foram pixados com dizeres como "Copa Mickey é o c***" e "fora Abel". Cacau Cotta, diretor do Flamengo, chegou a dizer que não era a torcida que havia feito aquilo: "Do jeito que foi escrito, Mickey todo certinho, não foi a torcida. Aquilo é político", afirmou o dirigente no programa Os Donos da Bola.

Isso enfureceu a torcida, que ficou ofendida com a declaração. Na manhã seguinte a essa fala, os muros apareceram pixados novamente. Desta vez, estava escrito "Fora Abeu. Copa Mick é o c***. Agora foi político também?". Cinco dias depois, no dia 29 de maio, Abel Braga pediu demissão do clube.

Chega Jorge Jesus - e um pacotão de reforços

Três dias após a demissão de Abel, o Flamengo já acertava com seu novo treinador: o português Jorge Jesus. Anunciado oficialmente no dia 1º de junho, o ex- e chegaria para comandar seu primeiro treino somente no dia 20 daquele mês. Antes da parada para a , o clube foi comandado pelo interino Marcelo Salles, que conseguiu três vitórias e um empate em quatro jogos.

Jorge Jesus é o novo técnico do Flamengo. Em acordo selado com o presidente Rodolfo Landim, o treinador chega em meados de junho ao clube e assina contrato de um ano. Seja bem-vindo! 🇵🇹🤝 #CRF pic.twitter.com/Fq9sd6Vke1 — Flamengo (@Flamengo) June 1, 2019

Antes do primeiro jogo de Jesus no comando do Flamengo, o clube anunciou outra estrela: Rafinha, lateral direito que estava no de Munique. O namoro entre os dois já se arrastava há algum tempo, e finalmente foi oficializado no dia 9 de julho.

O português estreou no comando da equipe um dia depos, no dia 10 de julho, contra o -PR, no jogo de ida das quartas de final da Copa do . O empate por 1 a 1 não mostrou muito do trabalho do treinador, mas logo em seu primeiro jogo no Maracanã, Jesus mostrou seu cartão de visitas: 6 a 1 contra o , com direito a hat-trick de Arrascaeta e estreia de Rafinha, que entrou no decorrer do jogo.

Entre esses dois jogos, o Flamengo anunciou mais uma contratação, dessa vez muito mais 'tímida' do que os atletas de renome que desembarcavam no Rio. Pablo Marí chegou no dia 11 de junho e, em pouco tempo, deixou de ser um ilustre desconhecido para se tornar um dos pilares da defesa do time de Jorge Jesus.

Tem novidade no Mengão. O zagueiro espanhol Pablo Marí, de 25 anos, é o nosso novo reforço. Ele foi comprado junto ao e assinou contrato com o Mais Querido até dezembro de 2022. Seja bem-vindo! Muito sucesso com o Manto Sagrado! 🔴⚫️ #CRF pic.twitter.com/5p0YMDXrY7 — Flamengo (@Flamengo) July 11, 2019

Um dia depois, no dia 12, a última contratação do Flamengo para a temporada. O meia Gerson chegou ao clube e rapidamente, assim como Marí, se tornou titular e tomou conta da posição. Hoje, já é considerado um dos melhores meio campistas do futebol brasileiro e foi um dos nomes cogitados nas últimas convocações de Tite para a seleção brasileira.

Mas os primeiros jogos foram de instabilidade. O Flamengo foi eliminado nos pênaltis da pelo Athletico e perdeu o jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, contra o , no .

Vai começar a festa 🚀🤔🙅🏾‍♂️ — Gerson Santos (@GersonSantos08) July 12, 2019

Um dia antes da derrota, porém, mais uma boa notícias para o rubro-negro: Filipe Luis, recém vindo do título da Copa América, com o Brasil, foi anunciado oficialmente.

Sentimento que passa de pai para filho, de vô para neto. O coração balança. Chegou o grande dia, o dia de realizar meu sonho de criança. O dia em que posso dizer que sou jogador do meu Mengão. pic.twitter.com/8fXq0xzhKG — Filipe Luis (@filipeluis) July 23, 2019

Veio então o jogo de volta nas oitavas de final, e o Fla mostrou toda sua força logo no início. Em 18 minutos, Gabigol já havia marcados dois gols e zerado a vantagem dos equatorianos. Parecia que seria uma goleada, mas o placar terminou assim e a decisão foi para os pênaltis. Foi quando brilhou a estrela de Diego Alves, garantindo a vaga nas quartas de final.

Última derrota, invencibilidade e arrancada na Libertadores

Na estreia de Filipe Luis, um baile - mas não do Flamengo: o dominou o Rubro-negro na Fonte Nova e venceu por 3 a 0, naquela que seria a última derrota do time no ano até aqui. Depois disso, uma sequência de nove vitórias seguidas no Brasileirão, empurradas ainda pela classificação contra o Internacional nas quartas da Libertadores.

A sequência de vitórias no Brasileirão foi quebrada com um empate com o São Paulo por 0 a 0. O Flamengo poupou alguns dos seus jogadores naquela partida de olho no primeiro duelo das semifinais continentais, contra o .

O jogo em Alegre saiu sem grandes vantagens para nenhum dos dois clubes. O empate por 1 a 1 deixou o confronto aberto para a volta no Maracanã, que só aconteceria três semanas depois. Esse tempo deu uma margem para os dois times chegarem completos na decisão para uma vaga na final e todas as análises apontavam para um confronto equilibrado.

O que ninguém esperava é que veríamos uma das maiores vitórias de um time brasileiro na história recente da Libertadores. E com direito a 'baile'.

O Flamengo atropelou e aplicou um verdadeiro chocolate de 5 a 0 nos gaúchos, com direito a dois gols de Gabigol, que chegaria à final como artilheiro do torneio, com sete tentos marcados. Bruno Henrique, Rodrigo Caio e Pablo Marí também marcaram na goleada flamenguista.

Mais artigos abaixo

A grande final em Lima

O Flamengo chega para a final da Libertadores para encarar o River Plate com 25 jogos de invencibilidade na bagagem e empolgado com a ótima vantagem no Brasileiro.

🏆☝ ¡Falta un día para conocer al campeón! Este sábado se juega la Gran Final de la #Libertadores: #Flamengo 🆚 #River por la #GloriaEterna.



🇧🇷⚽🇦🇷 Falta 1 dia para conhecer o campeão! Neste sábado, @Flamengo e @RiverPlate jogam pela #GloriaEterna. pic.twitter.com/egA6ZVcpuS — Lima2019 (@Lima2019) November 22, 2019

A final que era para acontecer em Santiago, no , foi transferida para Lima, no . Será a primeira final única da história da Libertadores, na tarde que pode dar ao Fla seu segundo título continental na história, quase quatro décadas após a conquista de 1981.

Os dois títulos podem, inclusive, sair neste final de semana. Caso vença o River e o não vença o Grêmio, o Flamengo conquistará um título no sábado e outro no domingo, sem mesmo precisar entrar em campo pelo torneio nacional. E, mesmo que não venha nesse dia 24, a vantagem indica que a taça da Série A deve ficar, mesmo, nas mãos rubro-negras.