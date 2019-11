Título na Libertadores coloca atletas do Flamengo 'na vitrine' da Europa

Barcelona estaria interessado em Rodrigo Caio e Gerson, enquanto Reinier poderia ir para o PSG; situação de Gabigol segue em aberto

O mostrou sua força ao longo das campanhas vitoriosas de Libertadores e Brasileirão. Além dos jogadores terem se transformado em ídolos imortais, ficaram ainda mais valorizados e também atraíram olhares do futebol europeu.

No início de novembro, o jornal Marca noticiou o interesse do no zagueiro Rodrigo Caio; o gigante da Catalunha também estaria interessado no meio-campista Gerson. Já o jovem Reinier atrai olhares de , do próprio Barcelona e segundo noticiado no blog do jornalista Juca Kfouri, estaria a detalhes de um acerto com o – em negociação que envolveria o empréstimo de Neymar até 2021.

Herói do heroico título da Libertadores, além de ter quebrado recordes na conquista do Brasileirão, Gabigol ainda não deu notícias sobre sua permanência no clube. O atacante de 23 anos ficou tão valorizado que a , detentora de seus direitos econômicos, aumentou a pedida para negociá-lo em definitivo com o Flamengo. Além disso, a imprensa europeia noticia o interesse de equipes da em seus serviços.

Como vive hoje com poder e estabilidade na parte financeira, o Flamengo tem a segurança de não precisar vender todos os seus grandes ativos. Entretanto, o feito histórico já colocou os heróis rubro-negros na vitrine europeia.