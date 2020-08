Título de La Liga e venda de lateral reforçam os cofres do Real Madrid

Em meio a crise, os merengues conseguiram uma forcinha nas contas

Título e transferências, esta é a fórmula que o achou para amenizar a crise econômica que chegou durante a pandemia de coronavírus Covid-19, que trazia aos merengue um impacto negativo estimado em € 180 milhões.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

Só no mês de julho, o clube conseguiu arrecadar € 85 milhões para amortecer o déficit. O principal montante veio da venda do lateral Achraf Hakimi por € 40 milhões à . Além dele, as transferências Javi Sánchez para (€ 3 milhões) e De Frutos e Dani Gómez (€ 2,5 milhões cada) para o rendem ao clube mais € 8 milhões.

Mais times

Mais dinheiro ainda entrou com a conquista da título espanhol e da distribuição dos valores de direitos de TV de . Ao garantir a taça, o Real já embolsou € 25 milhões só com as transmissão do Campeonato Espanhol. Além disso, outros € 46 milhões vão ser distribuídos nas quatro temporadas seguintes.

Outros € 12 milhões entraram nos cofres pela Liga dos Campeões. Juntos, os times espanhóis têm direito a € 60 milhões. Desse valor, € 30 milhões devem distribuídos de acordo com a classificação da liga nacional. Assim, por ter sido o melhor colocado, o Real tem direito a 40%, que equivale a cerca de € 12 milhões.

Mais artigos abaixo

Depois de conseguir diminuir o impacto em julho, o Real vai para agosto com a calculadora na mão e torcendo para conseguir reverter o 2 a 1 que sofreu para o , no primeiro jogo das oitavas de final da Liga dos Campeões, para continuar vivo na competição e ainda sonhar com mais uma premiação e mais valores extras trazidos pela competição europeia.

O jogo contra o City acontece na sexta-feira (7), às 16h (de Brasília), em Manchester. Quem passar, segue para Lisboa, onde o restante do torneio será centralizado, para evitar maiores problemas de contaminação pelo coronavírus.